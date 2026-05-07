Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”

Liderii politici încep deja să vorbească deschis despre varianta unui guvern minoritar. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, spune că scenariul unui executiv PNL-USR este „fezabil” dacă Sorin Grindeanu nu reușește să strângă o majoritate parlamentară. Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar PNL-USR, Pîslaru a lansat un atac direct la adresa PSD și a lui Grindeanu.

„În condiţiile în care domnul Grindeanu, în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru: „Domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România”

Ministrul a explicat și cum ar trebui să decurgă procedura constituțională.

„I se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întruneşte majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie pentru România”, a spus Pîslaru.

Pîslaru susține că nu există blocaje constituționale pentru o nouă nominalizare a lui Bolojan în funcția de premier, chiar dacă actualul guvern a căzut prin moțiune.

„Sigur că da. Decizia CCR spune că preşedintele nu trebuie să pună cu intenţie acelaşi candidat, din nou, ca să poată să se ducă la alegeri anticipate. Ăsta este textul deciziei CCR”, a explicat ministrul.

El a ironizat inclusiv modul în care Curtea Constituțională formulează unele decizii.

„Ăsta este talentul CCR, la noi, îţi dă aşa, ca la Agatha Christie, să vezi pe unde te strecori printre decizii”, a mai spus Pîslaru.

În același registru, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, afirmă că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier dacă sunt respectate condițiile stabilite de CCR. Liberalul spune că președintele nu trebuie să urmărească declanșarea alegerilor anticipate și că trebuie să existe o nouă majoritate parlamentară.

De partea cealaltă, PSD respinge ideea susținerii unui guvern minoritar. Sorin Grindeanu a declarat recent că social-democrații nu vor intra într-un astfel de executiv și nici nu îl vor susține din Parlament.

Tot în acest context, liderul AUR, George Simion, a transmis că partidul său ia în calcul toate variantele de guvernare și că l-ar propune pe Călin Georgescu pentru funcția de premier „dacă va depinde de noi”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”

Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie