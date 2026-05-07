Prima pagină » Știri politice » Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”

Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”

Pîslaru îl vede din nou pe Ilie Bolojan premier: „Dacă Grindeanu nu strânge majoritatea, scenariul este fezabil”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderii politici încep deja să vorbească deschis despre varianta unui guvern minoritar. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, spune că scenariul unui executiv PNL-USR este „fezabil” dacă Sorin Grindeanu nu reușește să strângă o majoritate parlamentară. Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar PNL-USR, Pîslaru a lansat un atac direct la adresa PSD și a lui Grindeanu.

„În condiţiile în care domnul Grindeanu, în înţelepciunea domniei sale, constată că, după ce a dat ţara peste cap, de fapt nu are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru şi să conducem ţara asta pe linia reformelor care trebuie. Adică mi se pare ceva foarte evident şi cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru: „Domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluție pentru România”

Ministrul a explicat și cum ar trebui să decurgă procedura constituțională.

„I se dă mandatul domnului Grindeanu să facă guvern, îi urăm succes. Dacă nu întruneşte majoritatea respectivă, atunci domnul Bolojan este în continuare cea mai bună soluţie pentru România”, a spus Pîslaru.

Pîslaru susține că nu există blocaje constituționale pentru o nouă nominalizare a lui Bolojan în funcția de premier, chiar dacă actualul guvern a căzut prin moțiune.

„Sigur că da. Decizia CCR spune că preşedintele nu trebuie să pună cu intenţie acelaşi candidat, din nou, ca să poată să se ducă la alegeri anticipate. Ăsta este textul deciziei CCR”, a explicat ministrul.

El a ironizat inclusiv modul în care Curtea Constituțională formulează unele decizii.

„Ăsta este talentul CCR, la noi, îţi dă aşa, ca la Agatha Christie, să vezi pe unde te strecori printre decizii”, a mai spus Pîslaru.

În același registru, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, afirmă că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier dacă sunt respectate condițiile stabilite de CCR. Liberalul spune că președintele nu trebuie să urmărească declanșarea alegerilor anticipate și că trebuie să existe o nouă majoritate parlamentară.

De partea cealaltă, PSD respinge ideea susținerii unui guvern minoritar. Sorin Grindeanu a declarat recent că social-democrații nu vor intra într-un astfel de executiv și nici nu îl vor susține din Parlament.

Tot în acest context, liderul AUR, George Simion, a transmis că partidul său ia în calcul toate variantele de guvernare și că l-ar propune pe Călin Georgescu pentru funcția de premier „dacă va depinde de noi”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”

Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Cele mai noi

Trimite acest link pe