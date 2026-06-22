Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”

Kelemen Hunor a explicat duminică într-un discurs susținut la Adunarea Delegaților UDMR Mureș de ce formațiunea politică pe care o conduce a luat decizia să nu voteze Guvernul Veștea. Liderul UDMR a invocat precedentul periculor al intervenției din exterior în viața unui partid, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să consulte sau să anunțe PNL.

„Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție. Nu ne-am poziționat împotriva lui Ilie Bolojan și nici împotriva Președintelui. Însă atunci când se intervine din exterior în viața unui partid, așa cum s-a întâmplat în cazul Partidului Național Liberal, consider că avem obligația de a respinge un asemenea precedent”, a spus Kelemen Hunor.

„UDMR nu a acceptat niciodată să intre în conflictele dintre partidele românești”

Șeful UDMR a mai evocat și intenția formațiunii de a nu intra în conflictele dintre partidele românești.

„UDMR nu a acceptat niciodată să intre în conflictele dintre partidele românești. Și acum am fi putut să ne aliniem foarte clar unei tabere sau celeilalte. Pe termen lung însă, am fi avut doar de pierdut”, a mai declarat liderul UDMR.

Veștea are nevoie de 233 de voturi. AUR anunță că nu-l votează

Guvernul Veștea e susținut formal de PSD și de aripa puciștilor liberali. PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat că nu vor vota învestirea guvernului. Totuși, ca să treacă de Parlament, Guvernul Veștea are nevoie de voturi de la AUR. Petrișor Peiu, a transmis într-o postare pe rețelele sociale, că votarea Cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar aduce „prăbușirea” partidului.