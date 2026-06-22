Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”

Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”

Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu votează Guvernul Veștea: „Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție”
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kelemen Hunor a explicat duminică într-un discurs susținut la Adunarea Delegaților UDMR Mureș de ce formațiunea politică pe care o conduce a luat decizia să nu voteze Guvernul Veștea. Liderul UDMR a invocat precedentul periculor al intervenției din exterior în viața unui partid, după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să consulte sau să anunțe PNL.

„Există un principiu simplu: să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție. Nu ne-am poziționat împotriva lui Ilie Bolojan și nici împotriva Președintelui. Însă atunci când se intervine din exterior în viața unui partid, așa cum s-a întâmplat în cazul Partidului Național Liberal, consider că avem obligația de a respinge un asemenea precedent”, a spus Kelemen Hunor.

„UDMR nu a acceptat niciodată să intre în conflictele dintre partidele românești”

Șeful UDMR a mai evocat și intenția formațiunii de a nu intra în conflictele dintre partidele românești.

„UDMR nu a acceptat niciodată să intre în conflictele dintre partidele românești. Și acum am fi putut să ne aliniem foarte clar unei tabere sau celeilalte. Pe termen lung însă, am fi avut doar de pierdut”, a mai declarat liderul UDMR.

Veștea are nevoie de 233 de voturi. AUR anunță că nu-l votează

Guvernul Veștea e susținut formal de PSD și de aripa puciștilor liberali. PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat că nu vor vota învestirea guvernului. Totuși, ca să treacă de Parlament, Guvernul Veștea are nevoie de voturi de la AUR. Petrișor Peiu, a transmis într-o postare pe rețelele sociale, că votarea Cabinetului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar aduce „prăbușirea” partidului.

„Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști
10:11
AUR acuză că se fac presiuni din exterior pentru a vota Guvernul Veștea. Petrișor Peiu îi pune în gardă pe parlamentarii suveraniști
LIVE Programul de învestire a Guvernului Veștea, pe repede înainte. Ședința BPR a fost suspendată. Premierul desemnat trebuie să redepună lista miniștrilor
08:28
Programul de învestire a Guvernului Veștea, pe repede înainte. Ședința BPR a fost suspendată. Premierul desemnat trebuie să redepună lista miniștrilor
NEWS ALERT Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea. Birourile permanente reunite se întrunesc pentru stabilirea calendarului
08:13
Se intră în linie dreaptă pentru învestirea Guvernului Veștea. Birourile permanente reunite se întrunesc pentru stabilirea calendarului
REACȚIE PNL anunță, oficial, că nu susține Guvernul Veștea. „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”
07:36
PNL anunță, oficial, că nu susține Guvernul Veștea. „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”
VIDEO Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului
06:30
Refrenul zilei la congresul liberalilor: Suntem sub asalt/Suntem sub asediu/Atac la rupere asupra PNL. Discurs la indigo de la liderii partidului
ANALIZĂ Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
23:46
Ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan: Mai puțin șoc fiscal, mai mult ADN social-democrat
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Keir Starmer și-ar putea anunța luni demisia din funcția de premier, dar nu va capitula. Ce strategie urmărește?
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
Digi24
Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionarea anticipată
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Ce se întâmplă doctore
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Clasament: Mărcile auto cu cele mai puține probleme tehnice în 2026
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit ceva nemaivăzut până acum într-un meteorit de pe Marte
ALEGERI Alegeri în Columbia. Abelardo de la Espriella, susținut de Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale. Bogota virează spre extrema dreapta
10:15
Alegeri în Columbia. Abelardo de la Espriella, susținut de Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale. Bogota virează spre extrema dreapta
PODCAST ALTCEVA Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
10:00
Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.579. Polonia vrea să aibă un rol important în negocierile de pace ruso-ucrainene
09:38
Război în Ucraina, ziua 1.579. Polonia vrea să aibă un rol important în negocierile de pace ruso-ucrainene
CONTROVERSĂ Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
09:19
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să aprinzi o lumânare mică decât să blestemi…” Lecții despre speranță și acțiune
09:00
Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să aprinzi o lumânare mică decât să blestemi…” Lecții despre speranță și acțiune
EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026. Proba la Limba și literatura română începe luni, 22 iunie. Tot ce trebuie să știe elevii despre programul examenului
08:59
Evaluarea Națională 2026. Proba la Limba și literatura română începe luni, 22 iunie. Tot ce trebuie să știe elevii despre programul examenului

Cele mai noi

Trimite acest link pe