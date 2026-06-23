Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan două variante de guvern minoritar și o formulă cu o majoritate „foarte, foarte subţire”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus marți, la consultările cu Nicușor Dan, trei formule de ieșire din criza politică. El a afirmat că vede două variante pentru guvern minoritar, prima – PNL-USR-UDMR, a doua – guvern minoritar PSD, susţinut de PNL şi UDMR şi a treia, un guvern cu majoritate fragilă, PSD-PNL-UDMR.

Hunor a menţionat că orice viitor executiv trebuie construit pe baza unui acord politic semnat înaintea desemnării premierului.

”Am prezentat trei variante, a patra n-am mai prezentat-o, adică refacerea coaliţiei vechi, am zis că nu mai este cazul, am pierdut orice speranţă. Astăzi avem înţelepciunea de a reface vechea coaliţie. Sigur, sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susţinut transparent pe bază de înţelegere, de PSD, dar am înţeles că domnul Grindeanu nu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susţinut de PNL şi UDMR şi bineînţeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte şi au votat guvernul Veştea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minorităţile etnice, tot pe bază de înţelegere de susţinere parlamentară.

Şi a treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte, foarte subţire, dar asta ar însemna, iarăşi, o renunţare la orgolii, ego-uri mai puţine şi înţelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliţie care a funcţionat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor. Asta ar asigura o stabilitate mai bună şi o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne aşteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027”, a spus Kelemen Hunor, după consultările cu şeful statului.

Soluția propusă de liderul UDMR

Liderul UDMR a explicat de ce crede că este necesar un acord politic pentru configurarea viitorului guvern. În opinia sa, aceasta este soluția ca să se poate închide procedura relativ repede, la începutul săptămânii viitoare, deci la sfârşitul lunii iunie.

”De ce vă spun acest lucru? Fiindcă am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om şi doreşte să formeze o majoritate, spaţiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înţeleagă, dacă vorbim de o majoritate subţire parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic”, a explicat el.

Cum a reacționat Nicușor Dan la variantele propuse de UDMR

Kelemen Hunor a mai afirmat despre discuţia cu şeful statului că preşedintele nu și-a exprimat opinia legat de variantele prezentate, ci doar i-a ascultat şi au discutat şi de o posibilă sesiune extraordinară şi cam cum ar funcţiona, când ar funcţiona, la început de iulie sau mai târziu.

”Asta a fost ceea ce am prezentat noi domnului preşedinte Dan şi, bineînţeles, în continuare vom vedea care va fi decizia dânsului, dacă face o nominalizare azi, mâine sau dacă lasă timp partidelor să ajungă la o înţelegere parlamentară”, a mai arătat el.

Întrebat dacă partidul său îl acceptă pe Alexandru Nazare ca premier, Hunor a spus că nu se opune.

„Trebuie să stabilească partidele dacă vor un guvern cu o majoritate cât de cât sau dacă cineva vrea să fie singur”, a declarat Kelemen Hunor.

De asemenea, liderul UDMR a spus că, inclusiv în ipoteza formării noului guvern, acesta are nevoie de 2-3 săptămâni ca să vină cu acele proiecte, pentru care trebuie să obţină votul Parlamentului, „în cazul în care nu poate să dea ordonanţe simple în perioada vacanţei parlamentare. „Deci asta a fost singura discuţie”, a menţionat Hunor.

Sursa video: Digi 24