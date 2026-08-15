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Dragoș Pîslaru anunță că România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84 miliarde euro

Dragoș Pîslaru anunță că România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84 miliarde euro
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Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că vineri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată numărul 5 din PNRR, în valoare de 2,84 de miliarde de euro.

„Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde Euro”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

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Potrivit ministrului, cererea include 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții. După aprobarea acesteia, România va ajunge la o absorbție de aproximativ 78% din componenta de granturi a PNRR, față de 66% în prezent.

„CP5 include 75 de ținte și jaloane (21 de reforme, 54 de investiții), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde Euro bani europeni nerambursabili (granturi) și 433 milioane Euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere, ajungem la 78% absorbție pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% — acumulat în 4 ani și jumătate”, a mai transmis ministrul.

„Sub guvernul Bolojan, am păstrat integral alocarea de 13,57 miliarde euro”

Dragoș Pîslaru mai spune că, în puțin peste un an sub guvernarea Bolojan, România a crescut cu 31 de puncte procentuale nivelul de absorbție a fondurilor nerambursabile din PNRR. Ministrul interimar afirmă că, în această perioadă, a fost păstrată integral alocarea de 13,57 miliarde de euro pentru componenta de granturi.

„În puțin peste un an, sub guvernul Bolojan, am adăugat 31 puncte procentuale și am păstrat integral alocarea de 13,57 miliarde Euro pe granturi”.

După transmiterea cererii de plată nr. 5, Pîslaru spune că a mers la Ministerul Muncii, unde a lucrat, alături de echipă, până după miezul nopții la proiectul salarizării unitare.

„După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (cărora le mulțumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopții cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare. Le mulțumesc, de asemenea, și colegilor de la Ministerul Muncii”.

Pîslaru și-a încheiat mesajul cu un comentariu despre activitatea politică și despre munca necesară pentru realizarea reformelor. Ministrul le-a urat, la final, românilor să aibă o sărbătoare minunată de Ziua Marinei și Adormirea Maicii Domnului.

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