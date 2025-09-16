Prima pagină » Știri politice » Klaus Iohannis va fi EXECUTAT silit dacă nu predă de bunăvoie casa din Sibiu. ANAF l-a anunțat cât are de plată

Olga Borșcevschi
16 sept. 2025, 14:19, Știri politice
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu îi mai aparține și i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia. El a precizat că fostul președinte va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță.

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparține. În perioada următoare o să îl predea și o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile și, după aceea, recuperarea banilor obținuți de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înființa în curând, în ceea ce privește a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac și să începem cu procese”, a spus Adrian Nicușor Nica, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la Klaus Iohannis, acesta a precizat: „Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuția pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului”.

Președintele ANAF a afirmat că în cazul în care fostul președinte va depăși termenul până la care trebuie să plătească ceea ce datorează va fi executat silit „ca orice român”.

