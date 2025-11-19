Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, blocată în Parlament

Un proiect de lege care impune demnitarilor și aleșilor locali să-și publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, este tergiversat în Camera Deputaților după ce a fost respins de Senat. Inițiativa urmărea transparentizarea parcursului profesional al celor aflați în funcții publice.

Un proiect de lege menit să crească nivelul de transparență în administrația publică, obligând primarii, miniștrii, parlamentarii și consilierii locali și județeni să-și publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor, a fost blocată în procedurile parlamentare.

Inițiativa legislativă, depusă de deputatul PNL Gigel Știrbu, a fost respinsă de Senat și este tergiversată de Camera Deputaților, scrie G4Media.ro.

Fără CV și declarație de avere la vedere

Proiectul stabilește că toate persoanele care ocupă funcții de demnitate publică trebuie să își publice CV-ul complet și actualizat în termen de 30 de zile de la intrarea în funcție. Nerespectarea acestei obligații sau neactualizarea CV-ului în termenul prevăzut ar constitui contravenție și s-ar sancționa cu o amendă de 10.000 de lei.

Inițiativa legislativă are ca obiectiv principal asigurarea transparenței și facilitarea accesului publicului la informațiile privind pregătirea profesională, experiența și traseul profesional al demnitarilor.

Proiectul a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică și avize pozitive din partea Comisiei juridice și a Comisiei pentru comunicații. În schimb, Comisia pentru drepturile omului a emis un aviz negativ.

În luna septembrie, inițiativa a fost retrimisă pentru raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, însă termenul pentru depunerea raportului, respectiv 14 octombrie 2025, a fost depășit fără explicații publice. În prezent, proiectul este plimbat între comisii, fără ca votul final să fie programat.

Situația vine pe fondul diminuării standardelor de transparență în administrație, după ce Curtea Constituțională a decis ca demnitarii să nu mai fie obligați să își publice declarațiile de avere, un precedent care a generat critici în rândul românilor și organizațiilor civice.