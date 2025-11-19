Prima pagină » Știri politice » Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, blocată în Parlament

Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, blocată în Parlament

Mihai Tănase
19 nov. 2025, 09:38, Știri politice
Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, blocată în Parlament
Foto: Facebook/Camera Deputaților - Imagine cu rol ilustrativ

Un proiect de lege care impune demnitarilor și aleșilor locali să-și publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de lei, este tergiversat în Camera Deputaților după ce a fost respins de Senat. Inițiativa urmărea transparentizarea parcursului profesional al celor aflați în funcții publice.

Un proiect de lege menit să crească nivelul de transparență în administrația publică, obligând primarii, miniștrii, parlamentarii și consilierii locali și județeni să-și publice CV-urile complete pe site-urile instituțiilor, a fost blocată în procedurile parlamentare.

Inițiativa legislativă, depusă de deputatul PNL Gigel Știrbu, a fost respinsă de Senat și este tergiversată de Camera Deputaților, scrie G4Media.ro.

Fără CV și declarație de avere la vedere

Proiectul stabilește că toate persoanele care ocupă funcții de demnitate publică trebuie să își publice CV-ul complet și actualizat în termen de 30 de zile de la intrarea în funcție. Nerespectarea acestei obligații sau neactualizarea CV-ului în termenul prevăzut ar constitui contravenție și s-ar sancționa cu o amendă de 10.000 de lei.

Inițiativa legislativă are ca obiectiv principal asigurarea transparenței și facilitarea accesului publicului la informațiile privind pregătirea profesională, experiența și traseul profesional al demnitarilor.

Proiectul a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică și avize pozitive din partea Comisiei juridice și a Comisiei pentru comunicații. În schimb, Comisia pentru drepturile omului a emis un aviz negativ.

În luna septembrie, inițiativa a fost retrimisă pentru raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, însă termenul pentru depunerea raportului, respectiv 14 octombrie 2025, a fost depășit fără explicații publice. În prezent, proiectul este plimbat între comisii, fără ca votul final să fie programat.

Situația vine pe fondul diminuării standardelor de transparență în administrație, după ce Curtea Constituțională a decis ca demnitarii să nu mai fie obligați să își publice declarațiile de avere, un precedent care a generat critici în rândul românilor și organizațiilor civice.

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
EXCLUSIV Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
12:43
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”