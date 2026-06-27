Lia Olguța Vasilescu intervine în criza politică: „Guvern cu PSD sau anticipate”. Ce spune de voturile UDMR

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a comentat, sâmbătă la Parlament, situația politică actuală și a precizat că PSD nu exclude posibilitatea alegerilor anticipate, însă ia în considere și refacerea coaliției, fără Ilie Bolojan. În ceea ce privește un Guvern minoritar PSD, cu Grindeanu premier, Olguța Vasilescu a precizat că voturile UDMR-ului ar putea avea un impact decisiv în Parlament. Declarațiile Liei Olguța Vasilescu vin în urma consultărilor de vineri seară dintre partidele politice, de la Cotroceni, în cadrul cărora nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Primărița Craiovei spune că blocajul actual este cauzat Ilie Bolojan, care vine cu noi condiții pentru votarea unui guvern și refuză plecarea din fruntea Executivului. Lia Olguța Vasilescu nu exclude nici scenariul alegerilor anticipate, dacă blocajul continuă.

„La un moment dat va trebui să se deblocheze pentru că altfel vom ajunge la alegerile anticipate, ceea ce știu că mulți parlamentari nu-și doresc dar nu trebuie să o excludem pentru că altfel vom continua să mergem pe această cale care nu duce nicăieri. După ce ne-a spus timp de două săptămâni „Asumați-vă prin Sorin Grindeanu”, vine și ne spune că nu vrea nici așa. E clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

„Dacă am avea voturile de la UDMR, un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”

Totodată, social-democrata a precizat că scenariul unui Guvern monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu premier, ar putea întruni îndeajuns de multe voturi, cu ajutorul UDMR-ului.

„Din câte am înțeles, din perspectiva UDMR-ului, prima varianta e refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, un guvern Grindeanu ar trece fără probleme”, a declarat Olguța Vasilescu.

„Un singur om este cel care blochează”

Primărița Craiovei a precizat că social-democrații iau în considerare două variante, fie refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan, fie un Guvern minoritar PSD.

„Ca să avem un Guvern cu puteri depline trebuie să se deblocheze această situație. Un singur om este cel care blochează.

Fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bilojan, fie ne asumăm noi guvernarea așa cum ni s-a mai spus. Ne asumăm. Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat Guvernul Veștea în Parlament. Dacă UDMR nu vine alături, noi am anunțat că nu putem să votăm un Guvern din care nu facem parte”, a mai adăugat Olguța Vasilescu.

„Nicușor Dan a făcut greșeala să creadă că există o majoritate pentru că a crezut în cuvântul unor oameni politici”

Referitor la faptul că propunerile lui Nicușor Dan pentru funcția de premier, nu au reușit să obțină voturile necesare din partea partidelor, Olguța Vasilescu este de părere că președintele ar fi fost indus în eroare de promisiunile unor oameni politici.

„Nicușor Dan a făcut greșeala să creadă că există o majoritate parlamentară pentru că a crezut în cuvântul unor oameni politici. Și mâine dacă ar face o desemnare e posibil să nu fie o majoritate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Nicușor Dan: „Marţi, PNL s-a angajat să sprijine un guvern minoritar PSD, dar până astăzi şi-a schimbat poziţia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri seara că negocierile cu partidele nu au avut niciun rezultat, iar România a revenit la blocajul politic.

Șeful statului a precizat că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări iar în doar câteva zile, liberalii au venit cu altă propunere.

Președintele cere partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan a plecat iritat, vineri seara, după ce discuția cu liderii politici nu a dus la un acord pentru un premier care să formeze noul Guvern.