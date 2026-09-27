Ministrul propus pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, Irineu Darău, a participat duminică la evenimentul-manifest „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat de Dominic Fritz cu trei zile înainte ca acesta să își piardă mandatul de primar. Darău l-a numit pe Fritz „liderul integrator” de care au nevoie atât Timișoara, cât și România, și a făcut o paralelă între situația actuală a lui Fritz și Revoluția din 1989, pe care o consideră neîncheiată.

„Cred că ceea ce trăim astăzi este într-adevăr un reînceput, nu este nicidecum un final. Sunt absolut convins, după atâția ani de lucrat împreună, că Dominic este liderul integrator de care Timișoara are nevoie și pe care l-ați ales, liderul integrator al unui partid — l-am ales și avem încredere în el — și un lider integrator pentru România”, a declarat Darău.

Darău. elogii la adresa șefului său, Fritz

Ministrul propus a subliniat parcursul lui Fritz, originar din Germania, care a ales să se stabilească în România și să obțină cetățenia română, considerând că acest lucru îl recomandă drept un exemplu de atașament față de țară.

„Nimeni nu poate să oprească această cale organică, bazată pe valori, a unui om care a ales România, a ales să vină aici, a ales să devină român și să lupte împreună cu noi pentru viitorul nostru. Permiteți-mi să spun că Dominic este un român mai patriot decât mulți din politica românească și nu poate fi oprit de cei nepatrioți”, a afirmat acesta.

Paralela cu Revoluția din 1989: „Trebuie să scăpăm de metodele bolșevice din politica românească”

Irineu Darău a făcut trimitere la protestele de la Brașov din 1987, pe care le-a descris ca un moment premergător Revoluției din decembrie 1989, și a susținut că situația actuală de la Timișoara se înscrie în aceeași linie de curaj civic. El a afirmat că Revoluția din ’89 nu se va încheia decât atunci când România va rupe definitiv legăturile cu metodele din trecut.

„Cei care au protestat atunci, cu mult curaj, au fost cu doi ani prea devreme — Timișoara a pornit revoluția — și sunt absolut convins că acest curaj al timișorenilor, al brașovenilor, al românilor de oriunde s-ar afla, nu poate fi oprit de corupții din politică, de cei care vor să ne ducă nu către vest, ci către est. (…) Sunt absolut convins că vă avem alături atât cât va trebui, până când vom învinge și până când, de fapt, vom termina revoluția începută în ’89. Pentru că acea revoluție, pentru a se termina, trebuie să asigure că o rupem cu trecutul, trebuie să asigure că scăpăm de metodele bolșevice din politica românească și că, într-adevăr, bunul-simț, valorile, cinstea absolută vor învinge”, a declarat Darău.

USR invocă anularea votului timișorenilor

Ministrul propus a subliniat că votul cetățenilor din Timișoara, care l-au ales pe Fritz în mai multe rânduri la conducerea Primăriei, nu poate fi ignorat de deciziile luate „de la București”.

„Bineînțeles, cum e normal într-o democrație, votul decide. Și dumneavoastră, timișorenii, ați decis de mai multe ori că Dominic trebuie să vă conducă destinele. Nu poate nimeni, nici de la București, nici din afara țării, nici prin tertipuri de toate felurile, să vă anuleze acest vot”, a transmis Darău.

Darău: România nu are de ales între bunăstare, Europa și reforme. Le vrem pe toate trei

În finalul discursului, Irineu Darău a susținut că administrația condusă de Fritz la Timișoara demonstrează că dezvoltarea economică, apartenența la spațiul european și reformele instituționale pot fi realizate simultan.

„Ceea ce a demonstrat Dominic la Timișoara, în calitate de primar, ne arată tuturor că toate trei sunt posibile. Ne arată tuturor că România nu are de ales între bunăstare, între Europa și între reforme. Și le vrem pe toate trei. Suntem o forță care propune asta pentru România, pentru tot ceea ce va urma. Sunt absolut convins că valul început aici, atunci când a fost Dominic ales primar, valul crescut astăzi cu ajutorul dumneavoastră, nu se va opri până când nu va definitiva Revoluția începută în 1989”, a încheiat Darău.