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Premierul Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: ”Relaţia dintre România şi Turcia îşi găseşte adevărata forţă în legăturile dintre oameni, cultivate de-a lungul generaţiilor”

Premierul Luca Niculescu, mesaj de Ziua Națională a Turciei: ”Relaţia dintre România şi Turcia îşi găseşte adevărata forţă în legăturile dintre oameni, cultivate de-a lungul generaţiilor”
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Premierul Luca Niculescu a participat la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Turcia, unde a vorbit despre relațiile bilaterale dintre București și Ankara, cooperarea în domeniul apărării și securitatea la Marea Neagră. Șeful Executivului a transmis că România și Turcia au un parteneriat strategic solid, bazat pe interese comune, și a mulțumit statului turc pentru contribuția la prezența aliată din România și la eforturile de apărare pe flancul estic al NATO.

„Reformele inițiate de Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii, au pus bazele statului turc modern. Viziunea sa asupra păcii și stabilității continuă să aibă o relevanță deosebită”, a declarat premierul.

Luca Niculescu: România și Turcia au un rol esențial în securitatea regională

În discursul său, premierul a pus accent pe cooperarea dintre cele două state în actualul context de securitate.

„În actualul context de securitate, România și Turcia, ca aliați NATO și state riverane Mării Negre, au un rol esențial în consolidarea securității regionale.

Contribuim împreună la menținerea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al alianței. Și folosesc acest prilej pentru a mulțumi Turciei pentru contribuția sa valoroasă la prezența aliată din România și la eforturile comune de apărare”, a transmis Luca Niculescu.

Schimburile comerciale dintre România și Turcia au ajuns la aproape 13 miliarde de dolari

Niculescu a vorbit și deespre cooperarea economică dintre cele două țări și a subliniat că schimburile comerciale au ajuns la aproape 13 miliarde de dolari în 2025.Niculescu a menționat investițiile turcești în România și participarea companiilor din Turcia la proiecte importante din infrastructură, energie, transporturi și producție.

”Apreciem, de asemenea, asumarea de către Turcia a rolului de gazdă și președinte al conferinței ONU privind schimbările climatice, COP31, o expresie a angajamentului său pentru promovarea cooperării internaționale și identificarea de soluții comune la provocări globale.

Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dimensiunea economică, după cum au spus-o și domnul ambasador și domnul președinte al Senatului, reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai relației dintre țările noastre.

Schimburile comerciale foarte mari, care au atins aproape 13 miliarde de dolari în 2025, confirmă dinamismul acestei cooperări”, a declarat Luca Niculescu.

Totodată, șeful Guvernului a afirmat că România își propune să atragă noi investiții și să încurajeze prezența companiilor românești pe piața turcă.

”Investițiile turcești în România, participarea companiilor turcești la proiecte majore de infrastructură, energie, transporturi și producție demonstrează încrederea reciprocă și potențialul considerabil de dezvoltare.

Ne propunem, de asemenea, să lucrăm pentru a crește investițiile și pentru a crește prezența companiilor românești în Turcia”, a declarat Niculescu.

Premierul a vorbit despre comunitățile românești și turce

În finalul discursului, Niculescu a amintit legăturile istorice și culturale dintre cele două popoare.

”Și dincolo de cooperarea strategică și economică, relația dintre România și Turcia își găsește adevărata forță în legăturile dintre oameni, cultivate de-a lungul generațiilor.

Comunitatea românească din Turcia, respectiv cele turcă și tătară din România, sunt o expresie vie a acestor legături și exemple de conviețuire și integrare armonioasă. Deci doresc să le transmit cu această ocazie întreaga mea apreciere.

Sunt legături profunde care au însoțit parcursul ascendent al relațiilor româno-turce, la consolidarea cărora au contribuit, de-a lungul timpului, personalități marcante din viața politică și diplomatică.

Și evident că nu pot să nu-l amintesc pe marele diplomat român Nicolae Titulescu, care surprindea esența acestei apropieri, arătând că prietenia poporului turc și a poporului român este bazată pe o atracție instinctivă care a rezistat la toate vicisitudinile istorice”, a declarat Niculescu.

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