Sorin Grindeanu dezvăluie o discuție secretă de la Cotroceni cu Nicușor Dan: Ce i-a transmis omul lui Ilie Bolojan președintelui despre contractele SAFE

Sorin Grindeanu susține că procentele de 50–70% invocate pentru producția locală prevăzută în contractele militare SAFE au fost prezentate inclusiv la Cotroceni, într-o discuție cu președintele Nicușor Dan. Liderul PSD afirmă că datele au fost expuse de Mihai Jurcă, fost șef al Cancelariei în mandatul lui Ilie Bolojan, și solicită verificarea urgentă a unor contracte de zeci de milioane de euro care ar ridica „mari semne de întrebare”.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la Antena 3 CNN, la o zi după conferința maraton a lui Nicușor Dan în care acesta a recunoscut că a avut acces la informații din timpul negocierilor cu Rheinmetall.

„Aceleași procente, aceleași lucruri spuse”. Ce i s-a prezentat lui Nicușor Dan la Cotroceni

În cadrul emisiunii, au fost prezentate procente între 50% și 70% care ar reprezenta partea din contracte care urma să fie realizată în România. Sorin Grindeanu a afirmat că documentele prezentate contrazic cifrele anunțate public,subliniind că a auzit aceleași argumente atât în ședințele coaliției, cât și direct la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă președintele a fost indus în eroare cu privire la ponderea producției locale, liderul PSD a descris contextul întâlnirii, indicându-l pe Mihai Jurcă drept cel care a susținut prezentarea.

„Au fost prezentate aceleași argumente pe care le-ați prezentat și dumneavoastră mai devreme. La acea întâlnire au venit diverși miniștri, dincolo de liderii coaliției, dar și domnul cancelar Jurcă, care a făcut o prezentare de acest tip.Deci, cam aceleași lucruri”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că întâlnirea a avut loc după moțiunea de cenzură, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, scopul oficial fiind discutarea priorităților naționale: finalizarea PNRR, programul de înzestrare SAFE și respectarea țintelor financiare asumate de România.

Grindeanu cere verificarea contractelor din Ardeal: „Ridică mari semne de întrebare”

Când discuția a vizat direct pachetul Rheinmetall, Sorin Grindeanu a subliniat că verificările guvernamentale nu ar trebui să se oprească la contractele uriașe, ci să vizeze și acordurile de valori mai mici, de ordinul zecilor de milioane de euro. Acesta a menționat că i-a cerut deja ministrului Apărării, Radu Oprea, să analizeze cu maximă atenție aceste dosare.

„M-aș uita foarte atent și la contractele mai mici”, a avertizat Grindeanu, adăugând că unele dintre ele „ridică mari semne de întrebare”. Întrebat dacă este vorba despre firme din România, liderul PSD a confirmat, indicând zona Ardealului, deși a evitat să nominalizeze companiile vizate.

„E bine să fie înlăturate acele semne de întrebare, din punctul meu de vedere. Pentru că acest program SAFE e un program important pentru România”, a punctat Grindeanu, cerând ca miniștrii Economiei și Apărării să stabilească clar dacă suspiciunile se confirmă, lăsând eventualele încălcări ale legii în sarcina instituțiilor competente.