Luca Niculescu, detalii despre relația cu Nicușor Dan. Cât de des discută premierul cu președintele României

Luca Niculescu a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre relația pe care o are cu președintele României, Nicușor Dan. Premierul spune că relația cu șeful statului se bazează pe încredere și respect reciproc.

Luca Niculescu: ” Vorbesc sau sunt în contact cu el relativ des”

Întrebat cât de des discută cu acesta, Niculescu a precizat că cei doi sunt în contact relativ des, în special pe teme care țin de securitate, apărare și politică externă.

”O relație de încredere și respect reciproc, este cel care mi-a făcut această propunere de a conduce Guvernul României. Este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o pentru această țară. M-am gândit că, după cinci luni și jumătate de criză politică, era nevoie și s-a dovedit că am fost omul care a putut să treacă un Guvern prin Parlament.

Erau mai multe formule de guvern la care mă gândisem. S-a întâmplat să fie acesta. PSD a fost singurul care și-a asumat guvernarea. Mai sunt și ceilalți miniștrii din guvern cărora le mulțumesc, mai sunt partide care au înțeles seriozitatea acestui moment.

Vorbesc sau sunt în contact cu el relativ des, în primul rând pe temele care țin de securitate, apărare și politică externă. Domnul președinte este un om implicat în viața cetății”, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru

În urmă cu șase luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan era demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – însă fără succes.

Cea de-a patra încercare, marcată de nominalizarea fostului ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a fost cu noroc. Premierul desemnat a reușit să strângă majoritatea parlamentară care să ducă la învestirea Cabinetului său.