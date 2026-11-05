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Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan, declarație surprinzătoare. Îl laudă pe PSD-istul Marian Neacșu, actualul vicepremier și ministru de interne: „E foarte competent, ăsta e adevarul”

Ruxandra Radulescu
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Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a premierului demis, Ilie Bolojan, și-a exprimat aprecierea față de social-democratul Marian Neacșu, actual vicepremier și ministru de Interne, joi 4 noiembrie, în cadrul unui interviu la Europa FM. Aceasta l-a caracterizat drept un om politic „profesionist”, care „înțelege” cu adevărat aspectele ce privesc funcționarea țării. Afirmațiile celei care, până nu de mult, îl lăuda pe Ilie Bolojan, sunt cel puțin surprinzătoare, având în vedere că Marian Neacșu a fost vocea Partidului Social Democrat, atunci când a anunțat depunerea moțiunii de cenzură pentru demiterea fostului premier.

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Într-o discuției despre experiența sa la Palatul Victoria, în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, Ioana Dogioiu a declarat că la ședințele coaliției PSD-PNL-UDMR-USR, l-a remarcat pe Marian Neacșu, ca fiind „un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ”.

„Au fost două etape în raport cu PSD, o primă etapă în care la coaliții veneau domnul Grindeanu cu domnul Neacșu și cu miniștrii care aveau legătură cu agenda coaliției din ziua respectivă, între care domnul Neacșu era cel care înțelegea… Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ (…). Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul”, a declarat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu, despre Marian Neacșu: „A făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut”

Ioana Dogioiu a subliniat că Marian Neacșu este un om politic „disciplinat”. Ba chiar i-a găsit și justificare pentru faptul că a susținut, alături de AUR, moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Potrivit acesteia, Neacșu a acționat așa cum „i s-a cerut” de către conducerea Partidului Social Democrat.

„E un adevăr, n-am ce să spun. Eu nu discut despre alte lucruri. E un om de partid, disciplinat, a plecat cu partidul, a făcut moțiune cu domnul Peiu că i s-a cerut, s-a dus să negocieze pentru domnul Veștea. Le-a făcut pe toate, nu e nicio problemă, dar eu vorbesc despre prestația guvernamentală”, a menționat Dogioiu.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a continuat purtătoarea de cuvânt a fostului guvern.

Ioana Dogioiu, atac la social-democrații din Guvernul Niculescu: „PSD blochează țara”

Amintim că la sfârșitul lunii octombrie, la câteva zile după învestirea Guvernului Niculescu, Ioana Dogioiu a lansat un atac dur la adresa miniștrilor PSD care fac parte din noul Executiv cu puteri depline, condus de Luca Niculescu.

Într-o postare publicată marți, 27 octombrie, pe pagina personală de Facebook, fosta purtătoare de cuvânt a lui Ilie Bolojan a afirmat că, în contextul în care social-democrații solicită cifrele reale ale „moștenirii” pentru a începe demersurile rectificării bugetare, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a ocupat aceeași funcție și în precedentul Guvern, are pe masă două opțiuni: fie să accepte constrângerea făcută de PSD pentru „măsluirea” datelor – ceea ce ar însemna că rapoartele prezentate agențiilor de rating au fost false – fie să refuze acest scenariu, ceea ce, în opinia sa, ar presupune că „PSD va bloca țara”.

„Surse convergente, plus relatări din presă, ne spun că PSD refuză ca guvernul să facă rectificarea bugetară până când Alexandru Nazare nu prezintă „cifrele reale” ale moștenirii.

În traducere: ori ministrul Finanțelor măsluiește datele reale după voia PSD și își pune cenușă în cap, recunoscând că România a mințit agențiile de rating, ori PSD blochează țara”, a scris Ioana Dogioiu în postarea publicată pe Facebook.

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