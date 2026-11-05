Anunțul premierului Luca Niculescu despre pensiile românilor: „Va exista o majorare în 2027”

Premierul Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor crește în 2027, însă nu a avansat, deocamdată, un procent pentru această majorare. Invitat la Antena 3 CNN, oficialul a explicat că autoritățile analizează în continuare situația economică și că pensionarii vor afla în scurt timp la ce creștere se pot aștepta.

Întrebat dacă pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027 și spre ce procent se îndreaptă această majorare, Luca Niculescu a dat asigurări că pensionarii vor beneficia de venituri mai mari, dar a precizat că nu poate avansa încă o cifră.

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Luca Niculescu: „Va exista o majorare a pensiilor în 2027”

Premierul României nu a oferit un procent exact și nici nu a confirmat explicit dacă majorarea va avea loc de la 1 ianuarie, dar a dat asigurări că valoarea creșterii va fi anunțată în scurt timp.

„Înțeleg această preocupare. Am vecini în cartierul în care locuiesc, care sunt pensionari și cu care discut în fiecare dimineață înainte să plec la birou. În fiecare dimineață, (n.r. mă întreabă), nu pot decât să le dau același răspuns: va exista o majorare a pensiilor în 2027. Nu pot să mă angajez acum să dau cifre, dar vă promit că veți ști cifra destul de repede”, a declarat Luca Niculescu la Antena 3 CNN.

Niculescu a subliniat că majorarea pensiilor trebuie să fie una consistentă, pe care pensionarii să o simtă în propriile buzunare, dar a recunoscut că situația economică rămâne complicată.