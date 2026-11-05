Ilie Bolojan, interviu cu jurnalistul care i-a numit „imbecili” pe șefii diplomației române și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”

Ilie Bolojan a acordat, joi seara, un interviu publicației SpotMedia, în cadrul căruia a stat de vorbă cu jurnaliștii Matei Udrea și Emilian Isailă. Cel din urmă a lansat joi, 5 noiembrie, un atac dur la adresa celor care conduc diplomația română, pe care i-a numit „imbecili”, în timp ce pe Elbridge Colby, adjunctul NATO, l-a catalogat drept „papițoi prorus”.

Fostul premier al României a acceptat dialogul cu jurnalistul care a lansat, în urmă cu câteva ore, un atac dur la adresa oficialilor români implicați în relația diplomatică cu Washingtonul. Pentru aceeași publicație a lucrat și Ioana Ene Dogioiu, înainte de a prelua funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.

Emilian Isăilă, discurs dur la adresa oficialilor români implicați în relația diplomatică cu Washingtonul. Ziaristul l-a numit ”paițoi pro-rus” pe adjunctul Pentagonului

Disputa a pornit după vizita în România a lui Elbridge Colby, numărul doi din Pentagon. Oficialul american a avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, în cadrul programului său oficial.

Ulterior, Administrația Prezidențială a publicat mai multe fotografii de la întâlnirea șefului statului cu delegația americană. Una dintre imagini a fost distribuită de jurnalistul Emilian Isăilă pe pagina sa de Facebook, alături de un mesaj critic la adresa oficialilor români.

„Lazurcă și Nicușor aleargă de luni de zile după papițoiul pro-rus Elbridge Colby, folosind banii din contractul de lobby, fără niciun folos”, a scris jurnalistul.

Acesta și-a continuat mesajul cu o altă critică la adresa diplomației române, afirmând că nu a văzut „imbecili mai mari decât cei care conduc diplomația română de după criza alegerilor anulate din 2024”.

În final, Isăilă a încheiat ironic: „Trăiască Palatul Cotroceni”.

Replica ironică a consilierului prezidențial Marius Lazurca

Mesajul jurnalistului a primit și o replică din partea lui Marius Lazurca, consilier prezidențial. Acesta a distribuit pe pagina sa de X o captură de ecran a postării, însoțită de un comentariu ironic:

„Salut eleganța și sofisticarea acestei critici. O nouă contribuție la un climat public sănătos”.