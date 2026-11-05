Luca Niculescu anunță că în 10 zile va prezenta situația reală a finanțelor țării. A solicitat raportul ministrului Alexandru Nazare

Invitat la Antena 3 CNN, premierul a anunțat că i-a solicitat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un raport privind situația reală a finanțelor țării. Potrivit acestuia, datele vor fi centralizate în următoarele două săptămâni, astfel încât Guvernul să aibă o imagine clară asupra situației financiare.

Luca Niculescu: ”Peste două săptămâni vom avea toate datele”

Premierul a subliniat că principala prioritate a Executivului până la finalul anului este elaborarea bugetului de stat pentru 2027.

„Peste două săptămâni vom avea toate datele. Am cerut un raport. Este normal ca, la începutul unui mandat, să avem o situație cât mai clară.

Misiunea cea mai importantă pe care o avem până la finalul anului este elaborarea unui buget de stat pentru 2027.

Un buget echilibrat. Avem nevoie de un buget care să se înscrie în coordonatele fiscal-bugetare. Avem agenții de rating care vin în ianuarie, februarie și martie.”

Nazare a anunțat că au început discuțiile pentru construcția bugetului pe 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare publicată pe rețelele sociale că au început, în ședința de Guvern de joi, discuțiile pentru construcția bugetului pe anul 2027. Potrivit acestuia, ministerele și celelalte instituții publice trebuie să transmită propunerile privind limitele de cheltuieli și să completeze datele referitoare la investiții, fonduri europene, cheltuieli de personal și programe bugetare.