Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie ”specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă să impună această temă pe agenda publică. Întrebat, vineri seară, la B1 TV, despre o eventuală relaţie ”specială” dintre Nicuşor Dan şi PSD, Ludovic Orban a explicat că şeful statului este un om echilibrat şi non-conflictual. Orban a amintit că Nicuşor Dan ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei.

”A fost o temă (cea a relaţiei speciale PSD-Nicuşor Dan – n.r.) pe care au încercat s-o impună pe agenda publică chiar liderii PSD. Istoria politică a domnului preşedinte este, mai curând, de confruntare cu PSD. Dar cu toate acestea a trecut peste istoria aceasta şi încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie, inclusiv PSD”, a declarat consilierul prezidenţial Ludovic Orban.

Ce face Președintele e corect

El a spus că preşedintele Nicuşor Dan face ”ceea ce este corect” şi a dat ca exemplu desemnarea Oanei Gheorghiu ca vicepremier.

”Pe de altă parte, preşedintele Nicuşor Dan, cred că a demonstrat, chiar ieri, că face ceea ce este corect. În ciuda unei opoziţiei scandaloase exprimată de liderul PSD împotriva desemnării Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, preşedintele a numit-o pentru că aşa era corect”, a precizat Orban.

Consilierul prezidenţial a declarat că acest post de vicepremier este prevăzut în acordul coaliţiei guvernamentale, iar premierul nu a făcut decât să pună în practică acest acord.

”În coaliţie s-a hotărât să fie numit un viceprim-ministru tehnocrat, propus de premierul Bolojan şi care să se ocupe de anumite teme într-o gândire strategică, de la debirocratizare până la managementul companiilor, la relaţia cu mediul privat. Ilie Bolojan nu a făcut decât să propună o persoană conform deciziei coaliţiei”, a mai spus Ludovic Orban.

Oana Gheorghiu poate aduce un plus actualei coaliţii

Totodată, Orban a afirmat că Oana Gheorghiu poate aduce un plus actualei coaliţii, el adăugând că nu înţelege opoziţia lui Sorin Grindeanu la această numire.

”Opoziţia exprimată de un lider din coaliţie a fost fără nici un fel de raţiune şi, mai ales, împotriva unui om care a demonstrat de-a lungul carierei sale că ştie să construiască, că este un om de caracter, bine pregătit profesional, care poate să aducă un plus în activitatea guvernului”, a adăugat Ludovic Orban.

El a mai spus că înaintea numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier s-a încercat să se vehiculeze ideea că în conflictul Bolojan-Grindeanu, Nicuşor Dan ar ţine partea liderului PSD.

”S-a demonstrat că nu e aşa. Preşedintele ţine partea echilibrului şi raţionalităţii. Preşedintele îşi doreşte ca această coaliţie să ia deciziile absolut necesare, indispensabile pentru mersul înainte al României”, a declarat Ludovic Orban.

Atacul PSD la Dăruieşte Viaţă

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.

În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.

Ulterior, ea a precizat că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ”într-un context emoţional foarte încărcat”. Ea a dat asigurări va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.

