Oana Gheorghiu scoate la înaintare statutul „apolitic”, ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: „E o poziție independentă”

Ruxandra Radulescu
30 oct. 2025, 20:34, Știri politice
Oana Gheorghiu joaca cartea statului "apolitic", ca replică la criticile lui Sorin Grindeanu: "E o funcție apolitică. Nu cred că are ceva cu mine"

Vicepremierul României, Oana Gheorghiu, a comentat la Digi 24 relația cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta a criticat virulent numirea acesteia, în contextul afirmațiilor jignitoare la adresa președintelui Trump. Gheorghiu a adăugat că poziția lui Grindeanu are legătură cu „o luptă politică”, însă funcția ei de vicepremier este una „apolitică”. 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că nu vrea să intre într-o dispută politică cu Sorin Grindeanu, care s-a opus numirii ei în funcția de vicepremier. Această a subliniat că funcția pe care a acceptat-o este una de „independent”.

„Nu cred că Grindeanu are ceva de împărțit cu mine, e o luptă politică, în care nu vreau să mă implic, sincer. E o funcție apolitică cea acceptată de mine. E o poziție independentă. Așadar nu vreau să intru în dispute nici cu Grindeanu, nici cu altcineva, ci să colaborez cu toată lumea”, a subliniat vicepremierul.

Ilie Bolojan (D) prim-ministrul Romaniei si Oana Gheorghiu (C) la ceremonia de depunere a juramantului de investitura a Oanei Gheorghiu in functia de viceprim-ministru in Bucuresti, Palatul Cotroceni, joi, 30 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Oana Gheorghiu: „Eu nu port ranchiună”

Oana Gheorghiu a adăugat că dorește să colaboreze cu toți actorii politici, inclusiv cu Grindeanu.

„Eu nu port ranchiună. Ce spun alții despre mine e problema lor, nu a mea. Dacă Grindeanu așa a crezut că trebuie să facă, e decizia lui. Trebuie să ne așezăm la masă indiferent ce credem unul despre altul”, a mai precizat aceasta.

Sorin Grindeanu consideră că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu Statele Unite

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!
De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.
Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, scrie Sorin Grindeanu, liderul PSD, ca o reacție de ultimă oră.

FOTO: Mediafax

