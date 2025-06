MAE verifică cu SUA acuratețea informațiilor legate de o posibilă intenție a Administrației TRUMP de a trimite migranți români la Guantanamo

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reacționează la informațiile apărute în spațiul public legate de o posibilă trimitere de migranți fără acte la Guantanamo Bay începând cu această săptămână, inclusiv 100 de români.

Informația publicată de Politico și The Whashington Post este verificată de autoritățile române cu Departamentul pentru Securitate Națională al SUA.

De la începutul acestui an suntem în contact cu partea americană, în particular cu Departamentul pentru Securitate Națională al SUA și, conform datelor existente, numărul cetățenilor români din centrele din SUA este inferior cifrei prezentate, iar pentru o parte considerabilă dintre aceștia, formalitățile necesare revenirii în țară sunt definitivate”, transmite MAE.

Potrivit sursei citate, autoritățile române nu au fost informate cu privire la posibila intenție a Administrației Trump.

Și purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis pe X că știrea privind o posibilă intenție a Administrației Trump de a trimite mii de migranți fără acte la Guantanamo este „o știre falsă”.

Ea a distribuit un articol al prestigioasei publicații americane The Washington Post cu titlul „Trump va intensifica transferurile la Guantánamo, inclusiv ale cetățenilor aliaților”.

This story is Fake News. Not happening. https://t.co/cxzPLkql0S

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 11, 2025