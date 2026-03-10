Ce vor mânca astronauții în misiunea Artemis II, când vor fi în preajma Lunii?

Dacă nu va fi iar amânată, NASA va lansa misiunea lunară Artemis II din aprilie 2026. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen vor fi primii astronauți de după anul 1972 care vor zbura în vecinătatea Lunii. Misiunea va dura 10 zile.
Mulți internauți deja se întreabă cum va arăta meniul spațial? La zero gravitație, astronauții nu pot sorbi cafeaua dintr-o ceașcă. Și cu siguranță nu vor putea să mănânce o porție de friptură de vită cu furculița și cuțitul.
Toți astronauții trebuie să se hrănească și să se hidrateze din recipiente și tuburi. NASA îi asigură pe pământeni că astronauții mănâncă sănătos și corespunzător.
Iar meniul nu se rezumă doar la suc de portocale și supă.
Iată meniul diversificat oferit astronauților de către NASA, de la 10 băuturi la 189 de meniuri:
NASA a dezvăluit că astronauții misiunii Artemis II vor avea mese bogate, inclusi cinci produse din bucătăria tradițională a Canadei. Jeremy Hansen este primul astronaut canadian din istorie care va zbura pe orbita Lunii.
NASA îi va aproviziona pe astronauți și cu dulciuri:
Sursa Foto: NASA
