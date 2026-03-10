Prima pagină » Știri externe » Ce vor mânca astronauții în misiunea Artemis II, când vor fi în preajma Lunii?

10 mart. 2026, 16:48, Știri externe
Dacă nu va fi iar amânată, NASA va lansa misiunea lunară Artemis II din aprilie 2026.  Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen vor fi primii astronauți de după anul 1972 care vor zbura în vecinătatea Lunii. Misiunea va dura 10 zile. 

Mulți internauți deja se întreabă cum va arăta meniul spațial? La zero gravitație, astronauții nu pot sorbi cafeaua dintr-o ceașcă. Și cu siguranță nu vor putea să mănânce o porție de friptură de vită cu furculița și cuțitul.

Meniul este mult mai diversificat

Toți astronauții trebuie să se hrănească și să se hidrateze din recipiente și tuburi. NASA îi asigură pe pământeni că astronauții mănâncă sănătos și corespunzător.

Iar meniul nu se rezumă doar la suc de portocale și supă.

10 băuturi și 5 tipuri de sosuri + arome

Iată meniul diversificat oferit astronauților de către NASA, de la 10 băuturi la 189 de meniuri:

  • cafea; 
  • ceai verde; 
  • smoothie de mango și piersică ;
  • ciocolată caldă;
  • lapte cu vanilie;
  • limonadă;
  • suc de ananas;
  • suc de căpșuni;
  • 5 tipuri de sosuri;
  • astronații vor consuma echivalentul a 43 de cești cu cafea pe durata misiunii de 10 zile;
  • siropuri de arome variate: suc de arțar, ciocolată, unt de arahide, sos iute, muștar iute, gem de căpșuni, miere, scorțișoară și unt de migdale;

Ce vor mânca astronauții?

NASA a dezvăluit că astronauții misiunii Artemis II vor avea mese bogate, inclusi cinci produse din bucătăria tradițională a Canadei.  Jeremy Hansen este primul astronaut canadian din istorie care va zbura pe orbita Lunii.

  • Tortilla
  • Pâine albă de grâu
  • Tartă
  • Cârnați
  • Cușcuș – preparat de origine nord-africană din granule de griș de grâu
  • Nuci
  • Salată de mango
  • Cereale de Granola/fulgi de ovăz, nuci, miere, semințe
  • Afine
  • Caju
  • Friptură din piept de vită la grătar
  • Broccoli
  • Fasole verde
  • Macaroni
  • Brânză
  • Salată de fructe tropicale
  • Dovleac
  • Conopidă

Desert

NASA îi va aproviziona pe astronauți și cu dulciuri:

  • Biscuiți;
  • Ciocolată;
  • Prăjituri;
  • Migdale;
  • Tartă cu fructe;
  • Budincă;

Sursa Foto: NASA

