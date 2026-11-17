Vicepremierul Marian Neacșu a vorbit marți 17 noiembrie la Antena 3 CNN, despre o potențială soluție în ceea ce privește salvarea companiei Tarom, aflată, momentan în pragul falimentului. Vicepremierul a declarat că există discuții „avansate” cu mai multe companii din Golf, în vederea unui parteneriat cu Tarom.

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Vicepremierul Marian Neacșu a confirmat că, într-adevăr, negocierile se află într-un plan avansat, cu anumite companii din Golf, dar și cu unele companii din Vest.

„E adevărat așa este. Da există există discuții cu companii din Golf, sunt cele mai avansate. Avem șanse să ajungem la o înțelegere”, a declarat Marian Neacșu.

Tarom a renunțat la ruta București – Belgrad, după 16 ani.

La începutul lunii septembrie, Tarom a anunțat că va renunța la zborurile directe dintre București și Belgrad, după 16 ani de operare pe această rută. Compania aeriană națională a României a scos deja la vânzare cursele pentru sezonul de vară 2027, ceea ce sugerează că suspendarea nu va fi una temporară.

Compania Tarom se află în continuare într-un proces de restructurare susținut de stat. În 2024, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de restructurare în valoare de 95,3 milioane de euro pentru TAROM, după acumularea unor pierderi importante și a unei situații de capitaluri proprii negative.

În 2025, compania aeriană a înregistrat o pierdere de aproximativ 37 de milioane de euro. În același timp, datoriile financiare ale TAROM s-au ridicat la aproximativ 176,9 milioane de euro.