Warren Buffett a donat acțiuni de la Berkshire Hathaway în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari către patru fundații filantropice.

Miliardarul în vârstă de 96 de ani și-a intensificat donațiile caritabile anuale față de anul precedent, după ce a convertit 6.150 de acțiuni Berkshire din clasa A în 9.225.000 de acțiuni din clasa B.

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El a oferit 3.690.000 de acțiuni fundației „The Susan Thompson Buffett Foundation”, iar câte 1.845.000 de acțiuni fundațiilor „The Sherwood Foundation”, „The Howard G. Buffett Foundation” și „NoVo Foundation” — fundații conduse de cei trei copii ai săi: Susie, Howard și Peter Buffett.

În urma acestor donații, președintele emerit al Berkshire mai deține 182.140 de acțiuni din clasa A, a căror valoare se ridică la aproximativ 162 de miliarde de dolari. â

„De Ziua Recunoștinței, anul trecut, am scris că bunătatea nu costă nimic, dar este, în același timp, neprețuită. Un an mai târziu, aș adăuga doar că ea generează un efect de acumulare — și la o rată mai bună decât orice am cumpărat vreodată eu sau Charlie”, a scris Buffett — căruia fiul său, Howard, i-a succedat în funcția de președinte în luna septembrie — în mesajul său anual de Ziua Recunoștinței.

Scrisoarea a fost mult mai scurtă decât mesajul transmis de el cu ocazia Zilei Recunoștinței de anul trecut. Charlie Munger, fost vicepreședinte al Berkshire, a încetat din viață în noiembrie 2023.

Acțiunile Berkshire au înregistrat recent o evoluție spectaculoasă, crescând cu peste 19% de la începutul trimestrului al patrulea și încheind săptămâna trecută cu patru ședințe consecutive de tranzacționare încheiate la niveluri record.

Prin comparație, indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2% în trimestrul al patrulea, până în prezent. Berkshire a fost privită ca un refugiu sigur, într-un context în care investitorii și-au exprimat îngrijorările legate de dezvoltarea inteligenței artificiale, de conflictele interne din cadrul companiilor și de riscurile geopolitice.

În prezent, acțiunile Berkshire au o performanță superioară indicelui S&P 500, cu aproximativ 7,5 puncte procentuale mai mare de la începutul anului, potrivit CNBC.

Sursa Foto: Hepta