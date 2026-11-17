Comisia Europeană a constatat că Temu încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru că nu a prevenit vânzarea de produse ilegale pe teritoriul Uniunii Europene.

Temu ar încălca obligația Actului legislativ privind serviciile digitale de a pune în aplicare măsurile eficace pentru a diminua riscul vânzării de produse ilegale.

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Comisia Europeană acuză că Temu are un sistem slab de moderare a conținutului și un sistem de sancțiuni ineficient. Temu cere vânzătorilor să furnizeze rapoarte de testare doar pentru o parte mică a produselor și nici nu este verificat.

Temu n-a acordat prioritate în efectuarea controalelor fizice asupra produselor cu risc ridicat, precum jucării, produse electronice și produse cosmetice.

Numărul moderatorilor de conținut nu a crescut în concordanță de creșterea numărului de listări pe platformă și are un factor de descurajare insuficient.

Sunt impuse sancțiuni magazinelor individuale, nu și comerciantului din spatele acestora. Comercianții ajung să comită un număr mare de încălcări grave prin vânzarea de produse care nu trec de normele de siguranță, a constatat Comisia Europeană.

În mai 2026, Comisia a considerat că Temu și-a încălcat obligația de a evalua riscurile. Platforma chinezească a fost amendată cu 200 milioane de euro.

Sursa Foto: Hepta