Noi imagini publicate de Antena 3 CNN arată ce s-a întâmplat mai exact în timpul perchezițiilor de nouă ore care au avut loc la reședința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, la sfârșitul lunii octombrie. Amintim că fostul prezidențiabil a fost ridicat din trafic, la acel moment, într-un dosar în care este acuzat de înșelătorie în formă continuată. De o manieră scandaloasă, imaginile din propria casă au fost scurse din dosar și au ajuns să fie rulate la oră de vârf pe televiziuni.

Potrivit noilor informații, în timpul descinderilor la vila lui Călin Georgescu, procurorii au fotografiat, inclusiv, camerele celor doi copii minori, sub pretextul anchetei extinse derulate în cazul fostului candidat la președinție. Astfel de practici intrusive confirmă relatările Cristelei Georgescu despre modul de acțiune al autorităților, care ar fi manifestat un exces de zel, aflat la limita abuzului.

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Iimaginile din locuința familiei Georgescu au fost difuzate în direct, de televiziunea Antena 3 CNN.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii ar fi fotografiat chiar și dormitorul din casa familiei Georgescu, iar motivul ar fi fost tot verificările riguroase.

Familia lui Călin Georgescu acuză presiuni și hărțuire din partea instituțiilor statului

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, a susținut în repetate rânduri că familia sa este supusă unor presiuni constante din partea instituțiilor statului. În martie 2026, aceasta a declarat că situația afectează inclusiv viața de familie, invocând controale, proceduri administrative și sancțiuni pe care le consideră disproporționate.

Potrivit declarațiilor sale, familia a primit două amenzi, de 10.000 și 40.000 de euro, aplicate în legătură cu protecția datelor personale, respectiv finanțarea campaniei electorale. Cristela Georgescu a precizat că sancțiunile au fost achitate și contestate în instanță. Acuzațiile de hărțuire reprezintă poziția familiei și nu constituie, în sine, dovada unor abuzuri din partea autorităților.

Proteste repetate pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Tensiuni cu jandarmii

Situația juridică a fostului candidat a provocat manifestații repetate ale susținătorilor săi. Pe 13 noiembrie, aproximativ 100 de persoane participau la cea de-a 46-a seară consecutivă de proteste în fața Arestului Central din București, cerând eliberarea lui Călin Georgescu și contestând acuzațiile formulate de procurori.

Dosarul penal și deciziile așteptate de la instanță

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT în care este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Pe 17 noiembrie, Tribunalul Ilfov a amânat pentru 18 noiembrie pronunțarea asupra măsurilor preventive. Totodată, pentru 20 noiembrie este programată la Curtea de Apel București judecarea contestației DIICOT împotriva unei hotărâri favorabile înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Evoluția acestor proceduri ar putea influența situația juridică imediată a fostului candidat.