Imagini surprinse de o cameră de bord, care circulă online, arată un bolovan mare izbindu-se de o mașină în districtul Li, provincia Sichuan din China.

Bolovanul uriaș s-a rostogolit de pe un versant montan și a lovit partea din spate a unui autoturism oprit în trafic. Potrivit autorităților locale și rapoartelor din presă, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

O femeie a fost surprinsă privind înspre pantă chiar înainte ca bolovanul să se prăbușească. Traficul rutier s-a desfășurat lent în urma incidentului.

Sursa Video: CNN