Elena Udrea, fosta consilieră prezidențială de la Cotroceni, a transmis că a primit o înștiințare de la Gabi Bădălău, după ce i-a luat apărarea Claudiei Pătrășcanu, care l-a acuzat pe afacerist că nu l-ar lăsa pe fiul lor să se întoarcă, la locuința mamei sale, care deține custodie din punct de vedere legal. În răspunsul redactat de Elena Udrea pentru Bădălău, ea îl acuză că ar fi „amenințat-o”.

„Ca urmare a postării mele precedente despre povestea publică a unei mame care este despărțită de copilul ei, am primit următorul drept la replică, pe care îl redau integral”, își începe Elena Udrea postarea de pe rețelele de socializare.

În citația pe care Udrea a primit-o de la Gabi Bădălău, acesta o acuză pe fosta consilieră a lui Traian Băsescu că ar fi făcut afirmații false la adresa sa și că i-ar fi prejudiciat imaginea și reputația.

“CĂTRE: Doamna Elena Udrea DE LA: Bădălău Radu Gabriel SUBIECT: NOTIFICARE FORMALĂ – Solicitare de eliminare a publicațiilor cu afirmații prejudiciabile și încetarea atingerilor aduse reputației și vieții private „Stimată doamnă Elena Udrea, Vă adresez prezenta notificare în urma postării publicate pe contul dumneavoastră de Facebook, precum și a eventualelor redistribuiri pe Instagram și TikTok, prin care ați făcut afirmații grave la adresa mea, a familiei mele și a unor instituții ale statului român, în contextul situației familiale privind cei doi copii minori ai mei. În respectiva postare afirmați că eu aș refuza să permit întoarcerea copilului la mamă și sugerați că autoritățile statului, inclusiv DGASPC și Judecătoria Bolintin Vale, ar fi influențate de familia Bădălău. Vă solicit să precizați public pe ce probe concrete vă bazați atunci când faceți asemenea afirmații. Ați consultat hotărârile judecătorești recente? Ați citit motivările instanțelor? Ați analizat documentele și rapoartele instituțiilor de protecție a copilului? Cunoașteți declarațiile minorilor consemnate în procedurile legale? Dacă nu ați făcut aceste verificări, consider că ați prezentat publicului o situație incompletă și profund prejudiciabilă, fără să îmi solicitați punctul de vedere.

Bădălău îi cere Elenei Udrea să elimine postarea de pe Facebook în 24 de ore

Bădălău îi cere Elenei Udrea să elimine orice postare la adresa familiei acestuia de pe rețelele de socializare, în termen de 24 de ore de la primirea citației.

„Vă reamintesc că libertatea de exprimare nu reprezintă un drept nelimitat și nu înlătură obligația de a respecta demnitatea, reputația, viața privată și drepturile minorilor. În temeiul art. 72, 75, 252 și 253 din Codul civil, precum și al art. 8 și 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vă solicit în mod formal: 1. Eliminarea, în termen de 24 de ore de la primirea prezentei notificări, a postării indicate și a reproducerilor acesteia aflate sub controlul dumneavoastră, de pe Facebook, Instagram, TikTok și orice alte platforme. 2. Încetarea publicării sau redistribuirii unor acuzații factuale neprobate referitoare la mine, familia mea și presupusa influențare a instituțiilor statului. 3. Abținerea de la expunerea inutilă a situației personale a copiilor mei minori. 4. Confirmarea în scris a măsurilor adoptate. Vă atrag atenția că, în lipsa unui răspuns și a remedierii situației, îmi rezerv dreptul de a sesiza instanțele competente, inclusiv pentru solicitarea încetării încălcărilor, înlăturarea conținutului prejudiciabil și repararea prejudiciului moral, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale. De asemenea, îmi rezerv dreptul de a prezenta public, în limitele legii și cu protejarea identității și vieții private a minorilor, documentele oficiale relevante, pentru a combate acuzațiile formulate și pentru a permite opiniei publice să cunoască și punctul meu de vedere. Nu vă solicit să îmi împărtășiți opinia și nici să renunțați la dreptul dumneavoastră la liberă exprimare. Vă solicit însă să nu prezentați suspiciuni și presupuneri drept fapte demonstrate. Faptul că sunteți o persoană publică nu vă exonerează de răspunderea juridică pentru eventualele prejudicii produse prin afirmațiile dumneavoastră. Vă invit să tratați această notificare cu seriozitatea corespunzătoare și să evitați transformarea unei situații familiale delicate, care implică doi copii minori, într-un conflict public amplificat prin rețelele sociale. Prezenta constituie o încercare de soluționare amiabilă, anterior inițierii eventualelor demersuri judiciare. Cu respect, Bădălău Radu Gabriel Data: 17 noiembrie 2026”, se arată în înștiințarea lui Bădălău către Udrea.

Elena Udrea către Bădălău: „Amenințările pe care mi le-ați transmis le pun pe seama presiunii emoționale”

Redau și răspunsul meu către domnul Bădălău:

“Stimate domn, Ultimul lucru pe care mi l-aș dori ar fi să afectez în vreun fel, oricât de puțin, viața, sufletul unor copii! Tocmai suferința unei mame, pe care nu o cunosc, și a copiilor dvs. care acum sunt despărțiți unul de celălalt și cel mic de mama lui, m-au determinat să scriu această postare. Aspectele pe care le menționez sunt publice, prezentate de doamna Patrascanu public și de toată presa. Nu este nimic inventat sau imaginat de mine. Copiii dvs. suferă din cauza acestei situații, dar nu mă erijez în autoritate morală să judec eu situația. Eu doar sunt o mamă care nu și-a ținut copilul în brațe aproape patru ani, chiar dacă dvs. credeți ca am meritat această dramă. Este derizoriu să spuneți ca mi-am scris opinia pentru like-uri, nici nu iau în seama această afirmație a dvs. Vă înțeleg supărarea, am să postez dreptul dvs. la replică și am să precizez ca postarea mea se bazează pe declarațiile și informațiile făcute publice de doamna Patrascanu. Eu nu intru în viața privată a nimănui, nu intru în cancanuri, nu mă interesează viețile dvs. de adulți, doar suferința unei mame care strigă la poarta dvs. să își vadă copilul și plânge la televizor de dorul de a-l strânge în brațe. Amenințările pe care mi le-ați transmis le pun pe seama presiunii emoționale și nu le voi face publice, tocmai pentru a nu face din suferința unor copii un scandal public.”

Postarea care l-a înfuriat pe Gabi Bădălău

Situația Claudiei Pătrășcanu, care l-a acuzat pe fostul soț că l-ar fi luat pe unul dintre copii, a determinat-o pe Elena Udrea, mamă la rândul ei, să-și exprime revolta față de cele relatate de fosta soție a lui Gabi Bădălău.