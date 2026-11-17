Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat, marți seară, după ce Chișinăul a fost survolat de drone. „Arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

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A fost alertă aeriană majoră în Republica Moldova, marți, 17 noiembrie, după noi incidente provocate de drone în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian moldovean, la un interval de numai 13 minute. Un aparat de zbor a fost semnalat în direcția Chișinăului.

„Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja”

„Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului.

Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană. Iar când Rusia mimează grija față de soarta Moldovei în propaganda din televizoare, dar trimite drone la noi acasă – aceasta arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova.

Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea.

Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a transmis Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.