Marian Neacșu: „Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă”. Când spune vicepremierul că ar urma să aibă loc rectificarea bugetară

Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat marți, în Parlament, că rectificarea bugetară va fi una negativă și ar urma să se realizeze spre finalul lunii septembrie. La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan anunța, însă, că rectificarea va avea loc „cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie”.

„Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă. Din estimările pe care ministrul Finanțelor le are și dacă datele pe care le am sunt corecte, ar trebui să aibă loc în ultima decadă din această lună”, a declarat Marian Neacșu.

De asemenea, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, spunea pe 3 septembrie, la Gândul, că se așteaptă ca două adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale să vină și primele date ale rectificării.

„E un plan pus la punct pentru ANAF. Aștept de la ANAF să crească încasările să facă planul. Sunt lucruri așteptate de toți.

Bugetul a fost construit la începutul anului pe deficit de 7%. Să vedem că domnul Nazare trebuie să vină cu rectificarea. Aștept cu nerăbdare peste două săptămâni. Să vad cum o așează, pe ce parametrii, pe ce deficit. E foarte importantă rectificarea.

A fost la o întâlnire cu noi, la una de coaliție, nu a finalizat rectificarea. Mă aștept ca după închiderea pachetului doi să avem primele date”, a declarat Sorin Grindeanu.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că PSD nu SUSȚINE creșterea vârstei de pensionare: „Pensia nu e un privilegiu”

Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”

PSD prezintă joi PROGRAMUL de relansare economică a României. Anunțul președintelui interimar Sorin Grindeanu