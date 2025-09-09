Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că PSD nu SUSȚINE creșterea vârstei de pensionare: „Pensia nu e un privilegiu”

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a declarat marți, în Parlament, că Partidul Social Democrat nu susține creșterea vârstei standard de pensionare și că nu există niciun proiect sau discuție pe acest subiect.

„Nu se ia în calcul așa ceva, nu e niciun proiect și nicio discuție despre acest subiect. PSD nu susține creșterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câștigat după o viață de muncă și cotizare, nu ceva ce poate fi amânat. Nu e un privilegiu. În concluzie, nu există nicio discuție și niciun proiect în legătură cu acest subiect. Mă bucur că premierul a nuanțat în cursul acestei dimineți, spunând că această discuție poate avea loc în legătură cu pensiile ocupaționale”, a precizat Manole.

Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan afirmase recent că, dacă nu se crește vârsta de pensionare, sistemul de pensii ar putea ajunge într-o situație de nesustenabilitate în următorii ani.

Sursa foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

AUTORUL RECOMANDĂ: