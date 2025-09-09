PSD prezintă joi PROGRAMUL de relansare economică a României. Anunțul președintelui interimar Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului, că Partidul Social Democrat va prezenta joi programul de relansare economică.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a precizat, în urma unor întâlniri cu mai mulți miniștri, că PSD va prezenta joi programul de relansare economică a României.

„Vom prezenta joi și în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Și acesta a fost rostul discuțiilor mele astăzi cu mai mulți miniștri. Și cu secretarul general guvernului, de asemenea și cu vicepremierul, și cu ministrul sănătății, și cu cel al muncii, și al energiei, și al transportului”, a declarat marți Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

Acesta a menționat că propunerile vor fi trimise către coaliție atunci când vor fi finalizate.

Recomandarea autorului: