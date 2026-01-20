Președintele SUA, Donald Trump, a repostat astăzi un mesaj pe Truth Social în care susține că adevărata amenințare nu este China și Rusia, ci ONU și NATO.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a împărtășit gândurile unuia dintre susținătorii săi.

„Deci, în ce moment vom realiza, în sfârșit, că inamicul este din interior? China și Rusia sunt sperietori, în timp ce adevăratul pericol este ONU, NATO și această «religie». Am pus cuvântul «religie» între ghilimele pentru că nu este o religie, este un cult! Da, am spus-o”, se arată în mesajul repostat de Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Încă o ruptură de Trump: Țările europene s-au răzgândit și întorc spatele centrului SUA din Gaza. Care sunt reproșurile europenilor pentru americani

Casa Albă aniversează un an de la revenirea lui Donald Trump. Cele mai controversate decizii ale președintelui SUA