Olga Borșcevschi
20 ian. 2026, 20:43, Știri politice
Președintele SUA, Donald Trump, a repostat astăzi un mesaj pe Truth Social în care susține că adevărata amenințare nu este China și Rusia, ci ONU și NATO.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a împărtășit gândurile unuia dintre susținătorii săi.

„Deci, în ce moment vom realiza, în sfârșit, că inamicul este din interior? China și Rusia sunt sperietori, în timp ce adevăratul pericol este ONU, NATO și această «religie». Am pus cuvântul «religie» între ghilimele pentru că nu este o religie, este un cult! Da, am spus-o”, se arată în mesajul repostat de Donald Trump.

