Mesajul lui Cătălin Drulă: Bucureștiul nu mai trebuie să promoveze dependențe

18 aug. 2025, 18:40, Știri politice
„Bucureștiul nu mai trebuie să promoveze dependențe. Nicio negociere aici. Proiectul care interzice reclamele stradale la jocurile de noroc și dispozitive de fumat a fost depus în Consiliul General”, este mesajul lui Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook.

Fostul șef al USR spune că la o scurtă plimbare prin București a văzut o mulțime de reclame la casele de pariuri, reclame la cazinouri, afișe care promovează tutunul încălzit.

„Vă invit să faceți exercițiul ăsta. Sunt zeci de reclame. De aceea, colegii mei Nicorel Nicorescu și Dragoș Radu, sprijiniți de deputata Diana Stoica, au depus în Consiliul General un proiect prin care interzicem publicitatea la jocurile de noroc și la produsele din tutun afișate pe domeniul public și privat al orașului”, spune Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor și șef al USR mai atrage atenția că banerele enunțate mai sus „Vor dispărea acele steaguri cu reclame, vor dispărea acele reclame afișate pe panourile publicitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului”.

„Păcănelele, cazinourile nu sunt o distracție. Lasă prea mulți oameni fără viitor, distrug familii și viitorul copiilor. 1 din 4 elevi a jucat măcar o dată la unele dintre casele de pariuri pe care le vedem promovate prin București.
Sper ca CGMB să voteze cât mai repede proiectul. Nu mai facem reclame la dependențe”, mai scrie Drulă pe rețeaua socială.

