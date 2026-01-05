Prima pagină » Actualitate » Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol

Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol

Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol

Guvernul anunţă că instituţiile din subordine acționează pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică și țin legătura îndeaproape cu autoritățile locale din comunitățile în care este nevoie de intervenții pentru remedierea avariilor produse de ninsoare și viscol.

2.915 utilaje ale Direcției Regionale de Drumuri Publice din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău au acţionat în perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.

Ministerul Transporturilor, prin instituțiile din subordine, a efectuat acțiuni de deszăpezire. Au fost asigurate cantități suficiente de sare necesare deszăpezirii și pentru perioada următoare, iar autoritățile rămân în alertă pentru a acționa în toate zonele în care este nevoie de intervenții, mai spun cei de la Guvern.

Detalii privind situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România pot fi regăsite AICI!

Cum acţionează fiecare minister

De asemenea, efectivele Ministerul Afacerilor Interne rămân în teren și acționează permanent pentru gestionarea situațiilor de urgență. Ca urmare a condițiilor meteorologice au fost desfășurate intervenții în 40 de localități din 13 de județe pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea elementelor de construcție și remedierea efectelor vântului puternic și ale ninsorilor.

Ministerul Energiei, prin instituțiile și operatorii de distribuție, au intervenit pentru remedierea avariilor la nivelul instalațiilor electrice. Situația va fi în continuare monitorizată și se va interveni rapid acolo unde va fi nevoie pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin instituțiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice și a pus la dispoziția cetățenilor și autorităților informații utile pentru gestionarea eficientă a situației.

Instituțiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autoritățile locale pentru a oferi sprijin în toate comunitățile afectate de ninsoare și viscol, mai transmite Guvernul.

