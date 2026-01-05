Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”

„Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională” este concluzia avocatului Adrian Toni Neacşu în postarea sa recentă despre faptul că astăzi se judecă la Curtea de Apel Bucureşti cererea avocatei Silvia Uscov prin care solicită suspendarea din funcţie a doi judecători CCR.

În acest moment, Curtea de Apel Bucureşti judecă „cererile de suspendare a numirilor la CCR a 2 judecători, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Suspendarea provizorie a efectelor actelor de numire (o hotărâre a Senatului, respectiv Decretul prezidențial pentru numirea dlui Dacian Dragoș) reprezintă o fază preliminară a soluționării pe fond a cererilor de anulare a acestora.”

„Nu cunosc în amănunt argumentele juridice invocate de Silvia Uscov, deși nu mă îndoiesc că cererile sunt riguros motivate, și deci nu am elemente să anticipez vreo soluție, oricare ar fi. Totuși, având în vedere impactul în media al acestor cereri și teoriile conspiraționiste create în jurul lor, trebuie spus câte ceva. Încă din 2014 CCR (Decizia 459/2014) a stabilit ca Decretele președintelui prin care numește judecători la CCR sunt supuse controlului judecătoresc obișnuit, dar numai în ceea ce privește verificarea îndeplinirii condițiilor obiective prevăzute de Constituție și lege: absolvirea studiilor juridice și 18 ani vechime în activitatea practică juridică sau în învățământul juridic superior. În ce privește Hotărârile Senatului și ale Camerei Deputaților prin care sunt numiți judecătorii CCR, acestea sunt supuse controlului chiar la Curtea Constituțională. Numirea dlui Mihai Busuioc a fost deja verificată de CCR (Decizia 344/2025), care a decis că acesta întrunește condiția obiectivă a vechimii minime de 18 ani în activități juridice. Nici CCR, nici instanța de control judecătoresc nu pot verifica îndeplinirea condiției subiective constând în ” înaltă competență profesională”, aceasta fiind atribuția exclusivă a celui ce face numirea(Președintele, Camera Deputaților sau Senatul). Acesta e cadrul juridic”, scrie avocatul, luni, pe facebook.

Numirea judecătorului Dacian Dragoş, de către Nicuşor Dan, cauzatoare de „dificultate juridică”

Adrian Toni Neacşu identifică drept responsabil direct pentru crearea de „dificultăţi juridice” în cadrul CCR.

„Nicușor Dan a riscat și a creat dificultăți juridice atunci când a desemnat în premieră ca judecător un profesor universitar, foarte reputat de altfel, cu activitate în alt domeniu decât cel strict al învățământului juridic superior. Vulnerabilitatea acestei desemnări a fost semnalată chiar in nuce de mai mulți experți consultați de g4media, care poate fi acuzată de multe dar nu de lipsă de simpatie pentru președinte. Motivele erau simple, Constituția cere 18 ani vechime în „învățământul juridic superior”, iar dul Dacian Dragoș a predat doar 4 ani la o facultate de științe juridice, iar restul la o facultate de științe administrative. Curtea de apel București este cea chemată să interpreteze sintagma „învățamânt juridic superior”, respectiv dacă ea desemnează numai activitatea universitară în domeniul științelor juridice care se finalizează printr-o licență în drept, sau dimpotrivă orice activitate universitară care ține de drept, în orice alt domeniu universitar. Adică e suficient să predai o disciplină juridica la orice facultate sau trebuie sa fi profesor numai la facultățile cu profil juridic? Nu avem jurisprudența a CCR pe înțelesul acestei sintagme, iar în jurisprudența ICCJ învățământul juridic superior e mai degrabă cel strict clasificat ca atare, sub denumirea de științe juridice. E adevărat ca jurisprudența ICCJ se focusează pe absolvenții acestor facultăți și pe tipul de studii dobândite, iar nu pe personalul didactic. Asta pentru că este totuși absolut dincolo de orice îndoială ca d-ul Dacian Dragoș este un profesor de drept (administrativ), ba chiar unul recunoscut. În ce mă privește, deși inițial am vazut lucrurile foarte strict, tind să cred că dispoziția constituțională trebuie interpretată larg, e suficient să fii profesor universitar pentru o disciplină juridică, indiferent de facultatea la care predai. Oricum, nu contează părerea mea, instanța trebuie să stabilească asta”, mai scrie Toni Neacşu.

Concluzia acestuia este aceea că „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională atunci când nu a ținut cont de riscurile legate de numirea unei persoane față de care există o incertitudine privind întrunirea condițiilor legale.”

„Ca să finalizez: – numirea dlui Busuioc nu mai poate fi verificată de instanțele de judecată, existând o inadmisibilitate – numirea dlui Dragoș este de competența Curții de apel – cererile de suspendare cel mai probabil ar prejudeca fondul și nu vor fi primite – este esențial pentru întărirea legalității CCR să se lămurească cert înțelesul sintagmei „vechime în învățământul juridic superior” – Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională atunci când nu a ținut cont de riscurile legate de numirea unei persoane față de care există o incertitudine privind întrunirea condițiilor legale.”

