Protestele elevilor iau amploare în Franța: 164 de arestări, zeci de răniți și 180 de școli afectate. O nouă manifestație anunțată pentru marți

Protestele elevilor iau amploare în Franța: 164 de persoane au fost arestate luni, iar 180 de școli au fost afectate. Elevii sunt chemați marți la noi blocaje, în paralel cu o grevă a bugetarilor. Premierul Sébastien Lecornu avertizează împotriva escaladării violențelor.

Franța se pregătește pentru o nouă zi tensionată, după ce protestele elevilor, pornite din regiunea Parisului pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile din școli, s-au extins în mai multe zone ale țării și au degenerat pe alocuri în confruntări cu forțele de ordine, potrivit dw.com.

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Luni, poliția a arestat 164 de persoane, iar 180 de unități de învățământ au fost afectate de manifestații și blocaje, potrivit bilanțului prezentat de ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez.

Violențele au făcut și victime. Doisprezece membri ai forțelor de ordine și 12 elevi au fost răniți, alături de trei angajați ai unităților de învățământ.

Sursa video – X/@LucAuffret

Premierul Sébastien Lecornu avertizează că o escaladare a protestelor ar fi „iresponsabilă”, în condițiile în care elevii sunt chemați marți la o nouă mobilizare națională.

„Artificii, incendii, violențe în apropierea liceelor: nimic nu justifică punerea în pericol a elevilor, a personalului sau a polițiștilor”, a declarat Sébastien Lecornu, premierul Franței, într-un mesaj publicat pe X.

Protestele au pornit de la problemele din școli și s-au extins în Franța

Mișcarea a început săptămâna trecută în Île-de-France, regiunea din jurul Parisului, unde elevii au blocat accesul în mai multe licee.

Nemulțumirile vizează probleme precum lipsa profesorilor și a personalului auxiliar, clasele supraaglomerate, degradarea unor unități de învățământ și presiunea exercitată asupra adolescenților de sistemul de admitere în învățământul superior.

Protestele s-au extins ulterior în alte regiuni. Potrivit AFP, patru licee au fost blocate în sudul țării, în Alpes-Maritimes și Var, iar manifestații au fost semnalate și în Marsilia, zona Lille și Sedan.

O parte dintre demonstrații au fost marcate însă de acte de vandalism și confruntări cu poliția. Au fost semnalate incendii, iar artificii au fost lansate spre forțele de ordine.

Sursa video – X/@volkova_ma57183

Uniunea Sindicală a Liceenilor susține că mobilizarea reprezintă un „răspuns legitim” la situația cu care se confruntă tinerii.

„Lipsa profesorilor și a personalului, școlile în stare de degradare, orarele și clasele supraaglomerate, stresul cauzat de Parcoursup (…) Aceste probleme nu sunt deloc inevitabile, ci pur și simplu rezultatul a 10 ani de politici ale lui Macron și al lipsei de resurse din sistemul național de învățământ”, a transmis Uniunea Sindicală a Liceenilor.

Organizația i-a chemat pe elevi să blocheze din nou școlile marți, pentru apărarea „drepturilor lor și împotriva austerității bugetare”.

Presiunea asupra guvernului va fi amplificată de faptul că, în aceeași zi, sindicatele profesorilor, personalului din spitale și funcționarilor publici au convocat o grevă pentru a protesta față de salariile mici și condițiile de muncă.

Guvernul vorbește despre „violență urbană”, Mélenchon acuză „represiunea”

Sébastien Lecornu a admis că problemele reclamate de elevi trebuie tratate de autorități, dar a trasat o linie clară între revendicări și violențele din timpul manifestațiilor.

„Dificultățile liceelor trebuie ascultate și abordate”, dar „violența trebuie condamnată fără echivoc, iar autorii acesteia trebuie să răspundă pentru faptele lor”, a declarat premierul Franței.

Lecornu a acuzat și partidul de stânga radicală La France Insoumise (LFI) că i-ar fi încurajat pe elevi să extindă protestele.

Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI, a răspuns acuzând guvernul că a „ordonat represiunea” manifestațiilor și i-a descris pe elevii participanți drept „inofensivi”.

Ministrul de Interne prezintă însă o imagine radical diferită a incidentelor.

„Nu sunt mișcări de protest obișnuite. Seamănă mult mai mult cu violența urbană, cu un număr de indivizi mascați, înarmați cu artificii în tuburi și cu proiectile, care doreau în mod clar să se confrunte cu forțele de securitate internă. Nu era vorba de a formula revendicări; era, de fapt, violență în forma sa cea mai pură”, a declarat Laurent Nuñez, ministrul francez de Interne.

Și intervențiile poliției au ajuns însă sub investigație. Potrivit BFMTV, într-unul dintre incidente, un polițist ar fi folosit un lansator de grenade destinat controlului mulțimilor, iar un elev de liceu ar fi fost rănit.

Au fost deschise anchete pentru clarificarea circumstanțelor unor incidente violente produse între manifestanți și forțele de ordine.