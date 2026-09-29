Incendiu uriaș în Parcul Național Domogled. Aproape 400 de hectare sunt afectate. 100 de oameni luptă cu flăcările

Incendiul izbucnit în Parcul Național Domogled – Valea Cernei continuă să facă ravagii, după săptămâni de luptă cu focarele. Aproximativ 400 de hectare sunt afectate, potrivit estimărilor Ocolului Silvic Băile Herculane, iar circa 100 de oameni sunt mobilizați în zona incendiului. Intervenția este extrem de dificilă din cauza terenului accidentat, a secetei și a vegetației uscate. Două elicoptere urmează să sprijine echipele de la sol.

Este al doilea incendiu major care afectează Parcul Național Domogled – Valea Cernei în această perioadă. Primul incendiu s-a manifestat în perioada 9–25 august 2026, într-o zonă montană accidentată și greu accesibilă. Pentru localizarea și lichidarea focarelor s-a intervenit timp de 14 zile, în binom terestru-aerian, iar timp de trei zile au operat simultan două resurse aeriene. La scurt timp după lichidarea primului incendiu, în aceeași zonă a fost semnalat un al doilea incendiu.

Focul a izbucnit pe 2 septembrie și continuă să se manifeste, în ciuda operațiunilor desfășurate zilnic de autorități. Relieful stâncos, diferențele mari de nivel și zonele în care accesul terestru este practic imposibil îngreunează semnificativ misiunea salvatorilor.

Până în prezent, la operațiunile pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au participat peste 270 de pompieri, alături de lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane și reprezentanți ai Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei.

Aproximativ 400 de hectare, afectate

Dimensiunea suprafeței afectate arată amploarea incendiului. Potrivit datelor furnizate de Ocolul Silvic Băile Herculane, focul a afectat aproximativ 400 de hectare.

Operațiunile sunt complicate și de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor. Vegetația este foarte uscată, ceea ce favorizează propagarea și menținerea focarelor în litieră și în materialul lemnos. Din cauza accesului dificil, intervenția de la sol a fost susținută permanent din aer.

Pe tot parcursul intervenției, prioritară a fost siguranța echipelor din teren, acțiunile fiind adaptate permanent în funcție de condițiile meteorologice, configurația terenului și evoluția focarelor.

Din cauza condițiilor de teren, intervenția terestră a fost completată în mod constant prin operațiuni aeriene. Pentru stingerea celui de-al doilea incendiu au fost utilizate elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipate cu sisteme Bambi Bucket. Acestea au efectuat până acum 514 aruncări cu apă asupra focarelor la care echipele terestre nu au putut ajunge.

În continuarea misiunilor operative, având în vedere dinamica intervenției, marți, 29 septembrie, două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI, dintre care unul care face parte din rezerva rescEU din cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, aflată în țara noastră, se vor alătura echipelor de la sol. Cele două elicoptere vor acționa în sprijinul forțelor terestre, prin intervenții asupra focarelor inaccesibile, în funcție de evoluția situație

Operațiunile sunt îngreunate de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor, care au dus la uscarea vegetației și favorizează arderea și menținerea focarelor la nivelul litierei și al materialului lemnos.

În total, pe durata celor două intervenții, elicopterele au executat 25 de misiuni, însumând aproape 155 de ore de zbor. Autoritățile precizează că siguranța echipelor rămâne prioritară, iar intervenția este adaptată permanent în funcție de condițiile meteorologice, configurația terenului și evoluția focarelor.