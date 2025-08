Mesajul lui Ion Iliescu către Nicușor Dan: Victoria dumneavoastră exprimă aspirația cetățenilor pentru o conducere onestă și orientată spre viitor

Pe 19 mai 2025, fostul președinte Ion Iliescu l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din mai 2025.

Fostul președinte a decedat azi, pe 5 august, la 2 luni și jumătate de când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României.

Ion Iliescu l-a lăudat pe Nicușor Dan pentru experiența acumulată în cariera politică și a spus atunci că speră că va avea „un mandat prezidențial marcat de echilibru”.

El afirma că România „traversează o perioadă complexă, cu provocări economice, sociale și geopolitice deosebite”, fără a menționa anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și presupusa implicare a Rusiei în susținerea candidatului Călin Georgescu. Iliescu a îndemnat forțele politice să coopereze și să lase deoparte conflictele pentru a asigura stabilitate, continuitate și direcție clară pentru România.

„Tocmai de aceea, este esențial ca toate forțele politice democratice să conlucreze, să lase deoparte spiritul conflictual și să sprijine instituția prezidențială în efortul de a asigura stabilitate, continuitate și direcție clară pentru țară. România are nevoie de coerență, dialog și angajament ferm în consolidarea instituțiilor democratice și a parcursului său european. Sunt convins că veți exercita această responsabilitate cu demnitate și cu simțul datoriei față de națiune. Vă doresc mult succes în îndeplinirea misiunii pe care v-ați asumat-o și puterea de a rămâne fidel idealurilor de echitate socială și progres”, a încheiat Ion Iliescu.

Potrivit Știri pe Surse, Ion Iliescu a declarat la podcastul Avangarda că pregătise un mesaj special pentru alegerile prezidențiale din 8 decembrie 2024. Intenționase să-l publice pe 6 decembrie. Însă, decizia Curții Constituționale de a anula alegerile în aceea zi l-a determinat să renunțe la această intenție.

„Am urmărit campania prezidențială, dar nu am vrut să intervin și să influențez nimic. Nu e despre mine și nu mai e despre mine. Am plecat de la Cotroceni, m-am retras din viața politică. Am lăsat locul altor generații, altor voci, de vârste, credințe și valori diferite”, a afirmat fostul președinte.