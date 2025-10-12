Președintele României, Nicușor Dan, i-a adus un ultim omagiu artistului Dorel Zaica, care a murit la vârsta de 86 de ani. Șeful statului a postat pe rețelele sociale mai multe fragmente din conversațiile avute de îngăduitul pictor, precizând că Dorel Zaica a fost un profesor iubit de multe generații de elevi și că pentru el a fost un „mare cercetător al creativității copiilor”.

„Aflu că ne-a părăsit Dorel Zaica. Pictor și grafician. Profesor iubit de multe generații de elevi ai Liceului Tonitza. Dar mai ales — pentru mine — un mare cercetător al creativității copiilor (am selectat mai sus câteva citate fascinante din dialogurile lui cu copiii). A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

În semn de omagiu, șeful statului a inclus în postare mai multe fragmente din conversațiile avute de Dorel Zaica cu copii:

„La ușa inimii cuiva, trebuie să ne rugăm, să năvălim sau să ciocănim?”

„La ușa inimii cuiva, trebuie să ne mișcăm și să dorim cu încetinitorul.” (13 ani)

„Ce este statul?”

„La țărani castraveții și roșiile sunt mai bune. La stat sunt mai rele, că statul mai stă, mai se culcă, mai vine câteodată, și după aia iar stă.” (8 ani)

„Ce limbă se folosește în Iad și în Rai?”

„În Rai și în Iad nu se vorbește nicio limbă, deoarece tot ce a fost de spus s-a spus înainte să ajungem acolo.” (13 ani)

„Ce este sufletul?”

„Sufletul e când îți pune mama prăjituri pe o farfurie și îi lași prăjituri și lu’ ăla mic.” (8 ani)

„De ce visăm noi?”

„Visele sunt ca atunci când îți moare tataia, să îl mai vezi.” (7 ani)

RECOMANDAREA AUTORULUI: