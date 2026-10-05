Luca Niculescu, primele declarații după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

După 5 luni de la declanșarea crizei politice, Nicușor Dan a făcut în această seară cea de a patra desemnare pentru funcția de premier, în persoana lui Luca Niculescu. Acesta a făcut primele declarații.

Luca Niculescu, fost jurnalist devenit ambasador și apoi secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Niculescu a fost desemnat de Nicușor Dan

Profilul său este diferit de cel al unui politician de carieră: nu are în spate un partid și nici experiență în politica internă, dar are 24 de ani de presă, șase ani la conducerea Ambasadei României la Paris și, din 2022, coordonează procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

După ce a fost desemnat de Nicușor Dan, Niculescu a declarat că nu poate promite ”miracole”, însă poate promite ”seriozitate, în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”.

„Bună seara. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil.

Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.

Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.



Niculescu: ” Este momentul să construim”

Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.

Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării și aici trebuie să ne întărim anticorpii.



Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii ani, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană.



Iar astăzi România este practic prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale lumii.



Acest lucru a fost posibil pentru că într-un moment important oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României.

Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți.

Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.”, a spus Luca Niculescu.