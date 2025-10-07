Prima pagină » Știri politice » Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”

Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”

Olga Borșcevschi
07 oct. 2025, 11:20, Știri politice
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”

Ministerul Educației a anunțat, luni, că va „onora olimpicii internaționali, profesorii care i-au pregătit și unitățile școlare din care aceștia provin”, prin stimulente financiare și un eveniment dedicat, organizat pe 3 decembrie 2025, la Palatul Național al Copiilor din București. Evenimentul a fost anunțat cu două luni înainte, în condițiile în care evenimentele organizate de minister sunt comunicate cu cel mult două zile înainte, în mod normal.

„Mă bucur că, în condițiile măsurilor de criză fiscal-bugetară, după securizarea bugetului pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, putem continua, la fel ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali (…). Felicitări tuturor: elevi, profesori, unități școlare!”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

Anunțul Ministerului Educației vine la trei luni după ce Daniel David, justifica public eliminarea burselor lunare de excelență pentru olimpici, precizând că „din premiile primite pentru rezultatele la olimpiadele internaționale, acești elevi își permit, cu siguranță, să-și dea singuri o bursă de merit în fiecare lună”. Declarația a fost făcută pe 8 iulie 2025, după adoptarea „Legii Bolojan” prin care Executivul a eliminat mai multe categorii de burse și a luată o serie de măsuri pentru școli și profesori.

Tot în urma aplicării Legii Bolojan, profesorii care pregătesc elevii pentru performanță în centrele de excelență primesc, potrivit calculelor Edupedu.ro, în jur de 115 lei pe lună, dacă au grad didactic I și peste 25 de ani vechime, dacă au mai puțin, primesc mai puțin. Suma este rezultatul aplicării noilor grile de plată, care au redus drastic indemnizațiile pentru activitățile suplimentare dedicate pregătirii elevilor olimpici remunerate la plata cu ora.

Astfel, în timp ce ministerul vorbește despre „onorarea olimpicilor” și „felicitarea profesorilor”, cadrul legal aflat în vigoare lasă cad implicați în performanță să lucreze aproape voluntar, iar elevii de top fără bursele de excelență eliminate în vară.

Ministerul Educației subliniază, totuși, că susține participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare și a diurnelor aferente. Premierea olimpicilor internaționali este programată pentru data de 3 decembrie 2025.

Foto: Shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
SURSE Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
10:39
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
POLITICĂ Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE
10:22
Curtea Constituţională ar putea amâna din nou pronunţarea în dosarul pensiilor magistraţilor – SURSE
POLITICĂ Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”
09:32
Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”
POLITICĂ Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL
08:00
Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL
EXCLUSIV Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială
06:30
Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
VIDEO Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
10:51
Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”