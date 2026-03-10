Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Marți de la ora 16.00 va avea loc o ultimă ședință a coaliției de guvernare pe buget. Luni, ședința coaliției a fost tensionată. Bolojan nu vrea să mai facă concesii pentru pachetul de solidaritate al PSD, sprijinit de Nazare care spune că le-a oferit maximul pe care putea să-l dea, adică 1,7 miliarde de lei.

„Am asigurat acest one-off, nu putem asigura sumele integrale așa cum au fost solicitate, pentru că nu avem suficient spațiu în acest moment în bugetul de stat le asigurăm integral.De aceea, Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Fondurilor, împreună, trebuie să găsească soluții pentru a cofinanța din fonduri europene proiecte adiționale”, a declarat Nazare.

Forma care ar urma să fie făcută publică în cursul zilei de marți ar putea suferi unele modificări, tot în urma discuțiilor din coaliție, mai explică sursele politice. În plus, unele modificări ar putea fi aduse în urma amendamentelor din Parlament.

PSD pregătește amendamentele pe buget

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni după ședința partidului că social-democrații se așteaptă ca până la finalul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât, spre sfârșitul săptămânii, să poată fi depuse amendamentele. El a precizat că, înaintea dezbaterilor din plen, PSD vrea să aibă un punct de vedere clar asupra formei de buget trimise de Executiv, iar această poziție va fi stabilită în ședința CPN de duminica viitoare.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, o primă analiză a proiectului arată că există mai multe măsuri care nu au fost incluse, deși fuseseră discutate anterior în Coaliție.

„În aceste zile, astăzi, mâine, având în vedere că abia aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii mei și în structurile amintite de mine, UNECJR, ANR, dar și în Biroul Politic Național, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până în aprobarea proiectului de buget în Guvern”, a spus Grindeanu.

Poziția PSD în discuțiile privind bugetul pentru 2026 se bazează pe un mandat stabilit încă din luna februarie, când partidul a stabilit trei condiții principale pentru negocierile din coaliție.