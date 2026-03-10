Prima pagină » Știri politice » Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

10 mart. 2026, 12:00, Știri politice
Marți de la ora 16.00 va avea loc o ultimă ședință a coaliției de guvernare pe buget. Luni, ședința coaliției a fost tensionată. Bolojan nu vrea să mai facă concesii pentru pachetul de solidaritate al PSD, sprijinit de Nazare care spune că le-a oferit maximul pe care putea să-l dea, adică 1,7 miliarde de lei.

„Am asigurat acest one-off, nu putem asigura sumele integrale așa cum au fost solicitate, pentru că nu avem suficient spațiu în acest moment în bugetul de stat le asigurăm integral.De aceea, Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Fondurilor, împreună, trebuie să găsească soluții pentru a cofinanța din fonduri europene proiecte adiționale”, a declarat Nazare.

Forma care ar urma să fie făcută publică în cursul zilei de marți ar putea suferi unele modificări, tot în urma discuțiilor din coaliție, mai explică sursele politice. În plus, unele modificări ar putea fi aduse în urma amendamentelor din Parlament.

PSD pregătește amendamentele pe buget

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni după ședința partidului că social-democrații se așteaptă ca până la finalul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât, spre sfârșitul săptămânii, să poată fi depuse amendamentele. El a precizat că, înaintea dezbaterilor din plen, PSD vrea să aibă un punct de vedere clar asupra formei de buget trimise de Executiv, iar această poziție va fi stabilită în ședința CPN de duminica viitoare.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, o primă analiză a proiectului arată că există mai multe măsuri care nu au fost incluse, deși fuseseră discutate anterior în Coaliție.

„În aceste zile, astăzi, mâine, având în vedere că abia aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii mei și în structurile amintite de mine, UNECJR, ANR, dar și în Biroul Politic Național, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până în aprobarea proiectului de buget în Guvern”, a spus Grindeanu.

Poziția PSD în discuțiile privind bugetul pentru 2026 se bazează pe un mandat stabilit încă din luna februarie, când partidul a stabilit trei condiții principale pentru negocierile din coaliție.

Acestea vizează includerea pachetului de solidaritate, menținerea finanțării proiectelor locale la nivelul anului 2025 și păstrarea nivelului actual al taxelor și impozitelor, fără modificări suplimentare față de anul precedent.

Dispute în coaliție și pe bugetul Primăriei Capitalei

Ședința de coaliție de luni a fost marcată de tensiuni între liderii partidelor, după ce în proiectul de buget ar fi fost introdus un mecanism prin care datoriile Primăriei Capitalei către furnizori și companii municipale ar urma să fie acoperite din fonduri provenite de la bugetele locale din toată țara. Potrivit unor surse prezente la discuție, mai mulți lideri politici s-au opus ideii.

Dominic Fritz: „Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască.

Sorin Grindeanu: „Țin minte că anul trecut domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze. Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală.

Ilie Bolojan: „Stimați colegi, atunci vă propun să scoatem amendamentul din buget…

Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va intra în incapacitate de plată!

Kelemen Hunor: „Asta e treaba dumneavoastră ca primar să găsiți soluții să nu se întâmple asta.

Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată

Primarul General al Capitalei a făcut apel vineri la partidele din coaliția de guvernare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv. În caz contrar, susține Ciprian Ciucu, Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată.

Ciprian Ciucu a declarat că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar mai creşte „puţin” cotele defalcate din impozitul pe venit.

„În luna aprilie avem un vârf de plată de 150 de milioane, care se adaugă la ceea ce oricum trebuie să plătim lunar, care sunt bani din obligațiuni emise în urmă cu 20 de ani, care au fost rostogolite an de an. Și nu mai putem să le rostogolim, pentru că nu permite legea. Atrag atenția Guvernului, atrag atenția Parlamentului, într-un mod cât se poate de serios, că în luna aprilie, dacă reușim să evităm incapacitatea de plată în luna martie, în luna aprilie – dacă nu vom fi avut bugetul național, să mai crească puțin cotele – Primăria Capitalei va fi în incapacitate de plată”, a declarat edilul general, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum.

După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”

Scandal în coaliție după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE. Ce a răspuns premierul

Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”

