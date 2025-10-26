Prima pagină » Știri politice » Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”

26 oct. 2025, 14:08, Știri politice
Moment tensionat astăzi la ieșirea de la Catedrala Națională, unde miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați de huiduieli din partea unui grup de participanți. În timp ce miniștrii Apărării și Externelor părăseau locația și se îndreptau spre hotelul Marriott, unii dintre cei prezenți au scandat lozinci precum: „Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați vândut România, trădătorilor! Demisia! Hoții În Ucraina, băi!”.

