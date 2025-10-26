Miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, huiduiți la plecarea de la Catedrala Națională: „Huo! Hoții! Trădătorilor! Demisia!”

Moment tensionat astăzi la ieșirea de la Catedrala Națională, unde miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați de huiduieli din partea unui grup de participanți. În timp ce miniștrii Apărării și Externelor părăseau locația și se îndreptau spre hotelul Marriott, unii dintre cei prezenți au scandat lozinci precum: „Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați vândut România, trădătorilor! Demisia! Hoții În Ucraina, băi!”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Ați tăiat salariile oamenilor”

Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat