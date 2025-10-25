Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat

Românii sunt tot mai nemulțumiți de clasa politică. Se vede asta din imaginile de sâmbătă cu premierul și cu șeful statului, care au sărbătorit, în locuri diferite, Ziua Armatei. Atât premierul Bolojan, cât și președintele Nicușor Dan au fost întâmpinați cu huiduieli și vociferări. Unul la Carei, altul la Iași, cu ocazia Zilei Armatei României.

„Huo!” și „Hoții!” și „Nu vrem să fim conduși de hoți” s-a auzit în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași. (VEZI AICI)

Cu aceleași apelative a fost întâmpinat și șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul la microfon.

Ilie Bolojan, vizat și el de furia oamenilor

Nici Ilie Bolojan nu a scăpat de furia oamenilor, cel mai probabil din cauza creșterii TVA, a înghețării pensiilor și a noilor taxe impuse prin primul pachetul fiscal.

La Carei, după două ore de la incidentul președintelui, înainte de a lua cuvântul pentru clasica alocuțiune, Ilie Bolojan a fost întâmpinat și el cu strigăte: „Hoții!”, „Huo!”, „Du-te la Maia Sandu!” (VEZI AICI)

Primul-ministru a amânat cu câteva secunde începerea discursului pentru ca furia oamenilor să se liniștească și să poată ține prelegerea în liniște.

Oamenii reclamă ca au fost trimiși la depărtare de Bolojan

Oamenii din Carei susțin că cei care aveau steaguri tricolore erau „trimiși în altă parte” și nu erau lăsați să participe la ceremonii.

„Românii cu steagurile tricolore sunt trimiși pe partea cealaltă, pentru că deranjează. Suntem și noi români și fluturăm steagul nostru național (…) Noi suntem copii ai celor expulzați în anii ’40. Noi de ce nu putem să fluturăm un steag românesc de Ziua Eliberării orașului?”, se aude într-un videoclip publicat de Buletin de Carei.

