Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat

Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat

25 oct. 2025, 15:18, Știri politice
Ilie Bolojan și Nicușor Dan, huiduiți de românii revoltați, la Carei și Iași, de Ziua Armatei: „Huo! Hoților!” „Hoții! Hoții!”. Nici șeful Statului Major al Armatei nu a scăpat
Galerie Foto 6

Românii sunt tot mai nemulțumiți de clasa politică. Se vede asta din imaginile de sâmbătă cu premierul și cu șeful statului, care au sărbătorit, în locuri diferite, Ziua Armatei. Atât premierul Bolojan, cât și președintele Nicușor Dan au fost întâmpinați cu huiduieli și vociferări. Unul la Carei, altul la Iași, cu ocazia Zilei Armatei României.

Vezi galeria foto
6 poze

„Huo!” și „Hoții!” și „Nu vrem să fim conduși de hoți” s-a auzit în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași. (VEZI AICI)

Cu aceleași apelative a fost întâmpinat și șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, în momentul în care a fost invitat să ia cuvântul la microfon.

Ilie Bolojan, vizat și el de furia oamenilor

Nici Ilie Bolojan nu a scăpat de furia oamenilor, cel mai probabil din cauza creșterii TVA, a înghețării pensiilor și a noilor taxe impuse prin primul pachetul  fiscal.

La Carei, după două ore de la incidentul președintelui, înainte de a lua cuvântul pentru clasica alocuțiune, Ilie Bolojan a fost întâmpinat și el cu strigăte: „Hoții!”, „Huo!”, „Du-te la Maia Sandu!” (VEZI AICI)

Primul-ministru a amânat cu câteva secunde începerea discursului pentru ca furia oamenilor să se liniștească și să poată ține prelegerea în liniște.

Oamenii reclamă ca au fost trimiși la depărtare de Bolojan

Oamenii din Carei susțin că cei care aveau steaguri tricolore erau „trimiși în altă parte” și nu erau lăsați să participe la ceremonii.

„Românii cu steagurile tricolore sunt trimiși pe partea cealaltă, pentru că deranjează. Suntem și noi români și fluturăm steagul nostru național (…) Noi suntem copii ai celor expulzați în anii ’40. Noi de ce nu putem să fluturăm un steag românesc de Ziua Eliberării orașului?”, se aude într-un videoclip publicat de Buletin de Carei.

Sursa VIDEO/FOTO: Facebook/ Buletin de Carei + Guvernul României + Nicușor Dan

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Dacă mergi pe același drum, îți asumi că proiectul va fi RESPINS”
14:32
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor magistraților: „Dacă mergi pe același drum, îți asumi că proiectul va fi RESPINS”
POLITICĂ Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie”
14:19
Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie”
VIDEO Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
13:35
Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
BREAKING NEWS Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași
13:29
Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași
VIDEO Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: „Avem un deficit de empatie. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap”
13:03
Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: „Avem un deficit de empatie. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap”
VIDEO Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința rectorilor din România și Republica Moldova de la Iași: Am venit să deschidem un dialog
12:15
Președintele Nicușor Dan, prezent la ședința rectorilor din România și Republica Moldova de la Iași: Am venit să deschidem un dialog
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Cine este celebra cântăreață care își întrerupe activitatea artistică: "A fost un moment atât de semnificativ". Fanii sunt dezamăgiți după anunțul făcut. NU îşi pot reveni din şoc
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Un lanț de războaie ce au prevestit Prima Mare Conflagrație Mondială