Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona de la Galați. Ce au stabilit cei doi lideri de stat

Președintele Nicușor Dan spune, într-o postare pe rețelele sociale, că a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma incidentului în care o dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane. Șeful statului a transmis că a vorbit cu omologul său ucrainean despre cooperarea privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. 

În mesajul său, președintele României a punctat că, potrivit pozițiilor exprimate de aliații și partenerii internaționali, agresiunea Rusia nu se oprește la granițele Ucrainei. Nicușor Dan susține că Rusia, prin atacurile asupra Ucrainei și amenințările asupra vecinilor, mebri NATO, demonstrează „un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”.

„Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook. 

Nicușor Dan: Rusia trebuie să pună capăt atacurilor

Șeful statului a mai transmis că aceste acțiuni trebuie să înceteze și a solicitat ca Rusia să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog real pentru obținerea unei păci „juste și durabile” în Ucraina.

„Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”.

România și Ucraina au convenit să accelereze co-producția de drone

În urma discuției telefonice, cei doi lideri de stat au convenit să accelereze cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. În finalul mesajului, Nicușor Dan a subliniat că țara noastră continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei.

„Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic. România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”.

