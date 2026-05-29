Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat

Nicușor Dan a transmis că s-a întâlnit cu persoanele afectate, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Imaginile din cadrul vizitei la locul incidentului au fost publicate atât pe rețelele de socializare ale președintelui, cât și pe site-ul Administrației Prezidențiale. Evenimentul nu a fost lipsit nici de o mică gafă prezidențiale, în ciuda gravității contextului.

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, se arată în postarea lui Nicușor Dan.

În una dintre imagini se poate vedea, cum în timpul vizitei la blocul afectat de explozia dronei, unul dintre agenții de la Criminalistică îi arată lui Nicușor Dan gaura din tavan, însă președintele se uită la podea.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc.

Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău.

De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.