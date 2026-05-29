Prima pagină » Știri politice » Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat

Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat

Ruxandra Radulescu
Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan a transmis că s-a întâlnit cu persoanele afectate, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Imaginile din cadrul vizitei la locul incidentului au fost publicate atât pe rețelele de socializare ale președintelui, cât și pe site-ul Administrației Prezidențiale. Evenimentul nu a fost lipsit nici de o mică gafă prezidențiale, în ciuda gravității contextului.

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate.

Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate”, se arată în postarea lui Nicușor Dan.

În una dintre imagini se poate vedea, cum în timpul vizitei la blocul afectat de explozia dronei, unul dintre agenții de la Criminalistică îi arată lui Nicușor Dan gaura din tavan, însă președintele se uită la podea.

„Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc.

Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău.

De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că Romgaz a cumpărat Azomureș. Valoarea tranzacției este de 69 de milioane de euro
21:01
Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că Romgaz a cumpărat Azomureș. Valoarea tranzacției este de 69 de milioane de euro
FLASH NEWS Fostul șef al Serviciilor comentează decizia lui Nicușor Dan și a MAE referitor la Rusia: Politica externă se face cu calcul rece asupra consecințelor
20:25
Fostul șef al Serviciilor comentează decizia lui Nicușor Dan și a MAE referitor la Rusia: Politica externă se face cu calcul rece asupra consecințelor
FLASH NEWS Radu Miruță sare în apărarea armatei după incidentul de la Galați: „A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție”
20:03
Radu Miruță sare în apărarea armatei după incidentul de la Galați: „A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție”
FLASH NEWS Concubina consilierului prezidențial Radu Burnete îl desființează pe Nicușor Dan după incidentul cu drona:Nu poţi aştepta atâtea ore fără să spui ceva
19:38
Concubina consilierului prezidențial Radu Burnete îl desființează pe Nicușor Dan după incidentul cu drona:Nu poţi aştepta atâtea ore fără să spui ceva
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona de la Galați. Ce au stabilit cei doi lideri de stat
19:23
Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona de la Galați. Ce au stabilit cei doi lideri de stat
VIDEO Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
18:29
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Previziunea ambasadorului austro-ungar: România va intra în război împotriva Imperiului
TENSIUNI Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
20:47
Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
FLASH NEWS Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
20:42
Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
CONTROVERSĂ WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară
20:00
WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară
CONTROVERSĂ Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán
19:10
Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán
FLASH NEWS Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană
18:55
Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană
NEWS ALERT Consulul general al Rusiei are la dispoziție 72 de ore să părăsească România. Bucureștiul închide consulatul și îl convoacă pe ambasador la MAE
18:39
Consulul general al Rusiei are la dispoziție 72 de ore să părăsească România. Bucureștiul închide consulatul și îl convoacă pe ambasador la MAE

Cele mai noi

Trimite acest link pe