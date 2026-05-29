Prima pagină » Știri externe » Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán

Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán

Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Poliția din Ungaria a anunțat că va permite desfășurarea paradei Pride programată luna viitoare la Budapesta, după ce anul trecut a încercat să blocheze evenimentul, în contextul legislației susținute de guvernul de dreapta al lui Viktor Orbán. Mai mult de atât, Uniunea Europeană urmează să deblocheze peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri înghețate anterior în timpul administrației Orbán.

UE urmează să elibereze 16 miliarde de euro pentru Ungaria

Uniunea Europeană urmează să elibereze peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră înghețate în perioada în care Viktor Orbán era premier. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre „vânturile schimbării” din Ungaria după alegerea lui Péter Magyar luna trecută.

Decizia, descrisă de noul premier drept un „moment istoric”, vine în contextul în care poliția ungară a transmis că parada Pride din Budapesta, programată luna viitoare, va putea avea loc. Anul trecut, autoritățile au încercat să împiedice organizarea evenimentului la ordinul guvernului lui Orbán.

Parada Pride din Budapesta, simbol al opoziției față de guvernul Orbán

Marșul de anul trecut a atras atenția internațională după ce partidul Fidesz al lui Viktor Orbán a susținut o legislație care a creat baza legală pentru interzicerea evenimentelor Pride, invocând nevoia de protejare a copiilor, argument criticat pe scară largă.

După victoria electorală a lui Péter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, noul lider și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru egalitate și libertatea de întrunire. Cu toate acestea, el nu a făcut referiri directe la evenimentele Pride, iar noul guvern nu a modificat legislația introdusă anterior.

Marșul Bucharest Pride 2025. Foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto

Ursula von der Leyen a declarat că Ungaria „întoarce pagina”, iar fondurile europene vor fi folosite pentru locuințe, transport, energie, întreprinderi mici și mijlocii, precum și pentru programe sociale prin fondurile de coeziune.

„Putem simți deja un puternic vânt al schimbării în Ungaria”, a afirmat șefa Comisiei Europene, care a apreciat reformele accelerate din ultimele săptămâni.

Péter Magyar a declarat la Bruxelles că susține toate măsurile necesare pentru deblocarea fondurilor și că Ungaria poate adopta legislația necesară.

Organizatorii Budapest Pride spun că marșul va avea loc pe 27 iunie

Organizatorii Budapest Pride au notificat poliția în această săptămână cu privire la organizarea celei de-a 31-a ediții a marșului, programată pentru 27 iunie.

Aceștia au transmis că se așteaptă ca evenimentul să aibă loc, mai ales după ce cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene a decis că legea anti-LGBTQ+ introdusă de Viktor Orbán în 2021, modificată anul trecut pentru a servi drept bază pentru interzicerea Pride, este discriminatorie, stigmatizantă și contrară normelor europene.

„După anul extraordinar 2025, avem încredere în cooperarea autorităților și în acceptarea adunării”, au transmis organizatorii într-un comunicat.

Poliția a confirmat că a aprobat desfășurarea marșului. Într-o declarație pentru AFP, autoritățile au precizat că, în urma notificării și a consultărilor cu organizatorii, nu au existat motive pentru interzicerea evenimentului.

Totodată, poliția a anunțat măsuri restrictive privind trei contramanifestații, sugerând că acestea vor putea avea loc, dar la distanță de parada Pride.

200.000 de participanți la ultima paradă Pride de la Budapesta

În ciuda interdicției, marșul de anul trecut a adunat, potrivit organizatorilor, un număr record de 200.000 de participanți și s-a transformat într-un simbol al opoziției față de Viktor Orbán și politicile guvernului său.

Guvernul Orbán amenințase atunci că va folosi tehnologie de recunoaștere facială pentru identificarea și amendarea participanților cu până la 500 de euro, însă poliția a precizat ulterior că nu va lua măsuri împotriva celor prezenți.

Primarul progresist al Budapestei, Gergely Karácsony, a devenit coorganizator al evenimentului și l-a redefinit drept manifestare culturală municipală, într-o încercare de a evita restricțiile legislative. Ulterior, acesta a fost pus sub acuzare pentru organizarea paradei interzise.

Și Géza Buzás-Hábel, activist pentru drepturile romilor din Pécs, riscă o amendă după organizarea ediției de anul trecut a paradei Pride din oraș.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană
18:55
Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană
ULTIMA ORĂ Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”
18:10
Trump: „Iranul trebuie să fie de acord că nu va avea niciodată arme nucleare, iar strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără nicio taxă”
CONTROVERSĂ Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki
17:57
Președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski „Ordinul Vulturul Alb”. Cum a reușit liderul ucrainean să stârnească furia lui Nawrocki
FLASH NEWS Un judecător federal a blocat temporar fondul de „înarmare” de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump
17:55
Un judecător federal a blocat temporar fondul de „înarmare” de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump
MILITAR Reuters: China se pregătește pentru un război nuclear. Imaginile prin sateliți arată noi platforme construite lângă silozurile cu rachetele nucleare
17:54
Reuters: China se pregătește pentru un război nuclear. Imaginile prin sateliți arată noi platforme construite lângă silozurile cu rachetele nucleare
SCANDAL Donald Trump, despre afirmațiile fostei Prime Doamne a SUA: Jill Biden știa că ceva nu era în regulă cu soțul ei, „Somnorosul” Joe
16:59
Donald Trump, despre afirmațiile fostei Prime Doamne a SUA: Jill Biden știa că ceva nu era în regulă cu soțul ei, „Somnorosul” Joe
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Previziunea ambasadorului austro-ungar: România va intra în război împotriva Imperiului
FLASH NEWS Concubina consilierului prezidențial Radu Burnete îl desființează pe Nicușor Dan după incidentul cu drona:Nu poţi aştepta atâtea ore fără să spui ceva
19:38
Concubina consilierului prezidențial Radu Burnete îl desființează pe Nicușor Dan după incidentul cu drona:Nu poţi aştepta atâtea ore fără să spui ceva
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona de la Galați. Ce au stabilit cei doi lideri de stat
19:23
Nicușor Dan a discutat cu Volodimir Zelenski despre incidentul cu drona de la Galați. Ce au stabilit cei doi lideri de stat
NEWS ALERT Consulul general al Rusiei are la dispoziție 72 de ore să părăsească România. Bucureștiul închide consulatul și îl convoacă pe ambasador la MAE
18:39
Consulul general al Rusiei are la dispoziție 72 de ore să părăsească România. Bucureștiul închide consulatul și îl convoacă pe ambasador la MAE
BREAKING NEWS Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
18:29
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță, dezvăluiri despre un presupus sistem anti-drone returnat de România Germaniei după ce l-ar fi primit gratuit: Unii de la Ministerul Apărării au diverse alte aranjamente
18:25
Sebastian Ghiță, dezvăluiri despre un presupus sistem anti-drone returnat de România Germaniei după ce l-ar fi primit gratuit: Unii de la Ministerul Apărării au diverse alte aranjamente
FLASH NEWS Cum își pot recupera proprietarii apartamentelor afectate de incidentul cu drona din Galați daunele. Explicațiile reprezentanților UNSAR
18:21
Cum își pot recupera proprietarii apartamentelor afectate de incidentul cu drona din Galați daunele. Explicațiile reprezentanților UNSAR

Cele mai noi

Trimite acest link pe