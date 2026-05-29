Autoritățile din Ungaria permit parada Pride în Budapesta după ce anul trecut au încercat să o blocheze la ordinul guvernului Orbán

Poliția din Ungaria a anunțat că va permite desfășurarea paradei Pride programată luna viitoare la Budapesta, după ce anul trecut a încercat să blocheze evenimentul, în contextul legislației susținute de guvernul de dreapta al lui Viktor Orbán. Mai mult de atât, Uniunea Europeană urmează să deblocheze peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri înghețate anterior în timpul administrației Orbán.

UE urmează să elibereze 16 miliarde de euro pentru Ungaria

Uniunea Europeană urmează să elibereze peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, fonduri care fuseseră înghețate în perioada în care Viktor Orbán era premier. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre „vânturile schimbării” din Ungaria după alegerea lui Péter Magyar luna trecută.

Decizia, descrisă de noul premier drept un „moment istoric”, vine în contextul în care poliția ungară a transmis că parada Pride din Budapesta, programată luna viitoare, va putea avea loc. Anul trecut, autoritățile au încercat să împiedice organizarea evenimentului la ordinul guvernului lui Orbán.

Parada Pride din Budapesta, simbol al opoziției față de guvernul Orbán

Marșul de anul trecut a atras atenția internațională după ce partidul Fidesz al lui Viktor Orbán a susținut o legislație care a creat baza legală pentru interzicerea evenimentelor Pride, invocând nevoia de protejare a copiilor, argument criticat pe scară largă.

După victoria electorală a lui Péter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, noul lider și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru egalitate și libertatea de întrunire. Cu toate acestea, el nu a făcut referiri directe la evenimentele Pride, iar noul guvern nu a modificat legislația introdusă anterior.

Ursula von der Leyen a declarat că Ungaria „întoarce pagina”, iar fondurile europene vor fi folosite pentru locuințe, transport, energie, întreprinderi mici și mijlocii, precum și pentru programe sociale prin fondurile de coeziune.

„Putem simți deja un puternic vânt al schimbării în Ungaria”, a afirmat șefa Comisiei Europene, care a apreciat reformele accelerate din ultimele săptămâni.

Péter Magyar a declarat la Bruxelles că susține toate măsurile necesare pentru deblocarea fondurilor și că Ungaria poate adopta legislația necesară.

Organizatorii Budapest Pride spun că marșul va avea loc pe 27 iunie

Organizatorii Budapest Pride au notificat poliția în această săptămână cu privire la organizarea celei de-a 31-a ediții a marșului, programată pentru 27 iunie.

Aceștia au transmis că se așteaptă ca evenimentul să aibă loc, mai ales după ce cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene a decis că legea anti-LGBTQ+ introdusă de Viktor Orbán în 2021, modificată anul trecut pentru a servi drept bază pentru interzicerea Pride, este discriminatorie, stigmatizantă și contrară normelor europene.

„După anul extraordinar 2025, avem încredere în cooperarea autorităților și în acceptarea adunării”, au transmis organizatorii într-un comunicat.

Poliția a confirmat că a aprobat desfășurarea marșului. Într-o declarație pentru AFP, autoritățile au precizat că, în urma notificării și a consultărilor cu organizatorii, nu au existat motive pentru interzicerea evenimentului.

Totodată, poliția a anunțat măsuri restrictive privind trei contramanifestații, sugerând că acestea vor putea avea loc, dar la distanță de parada Pride.

200.000 de participanți la ultima paradă Pride de la Budapesta

În ciuda interdicției, marșul de anul trecut a adunat, potrivit organizatorilor, un număr record de 200.000 de participanți și s-a transformat într-un simbol al opoziției față de Viktor Orbán și politicile guvernului său.

Guvernul Orbán amenințase atunci că va folosi tehnologie de recunoaștere facială pentru identificarea și amendarea participanților cu până la 500 de euro, însă poliția a precizat ulterior că nu va lua măsuri împotriva celor prezenți.

Primarul progresist al Budapestei, Gergely Karácsony, a devenit coorganizator al evenimentului și l-a redefinit drept manifestare culturală municipală, într-o încercare de a evita restricțiile legislative. Ulterior, acesta a fost pus sub acuzare pentru organizarea paradei interzise.

Și Géza Buzás-Hábel, activist pentru drepturile romilor din Pécs, riscă o amendă după organizarea ediției de anul trecut a paradei Pride din oraș.

