Prima pagină » Social » Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi

Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi

Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, vineri, acordarea de ajutoare familiilor și persoanelor din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026. Cei a căror locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25% vor primi ajutoare financiare de 25.000 de lei. 

„Familiile şi persoanele din Galaţi ale căror locuinţe au fost afectate de prăbuşirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgenţă. Decizia a fost luată în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ajutoare acordare familiilor afectate de incidentul din Galați vor fi de:

  • 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;
  • 25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

„Cuantumul despăgubirilor se stabileşte pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului. De asemenea, prin Hotărârea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgenţă”, a mai transmis Guvernul.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
Gândul de Vreme Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
11:42
Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
JUSTIȚIE Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
05:00
Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
UPDATE O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți, 70 de persoane evacuate. Reacțiile MApN, MAE și IGSU
04:30
O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți, 70 de persoane evacuate. Reacțiile MApN, MAE și IGSU
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Previziunea ambasadorului austro-ungar: România va intra în război împotriva Imperiului
FLASH NEWS Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat
21:08
Administrația Prezidențială a publicat mai multe poze cu Nicușor Dan, în blocul lovit de dronă. Cum arată apartamentul devastat
ECONOMIE Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că Romgaz a cumpărat Azomureș. Valoarea tranzacției este de 69 de milioane de euro
21:01
Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că Romgaz a cumpărat Azomureș. Valoarea tranzacției este de 69 de milioane de euro
TENSIUNI Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
20:47
Putin avertizează Armenia că ar putea împărtăși soarta Ucrainei după încercările de aderare la UE. Uniunea Euroasiatică solicită un referendum
FLASH NEWS Fostul șef al Serviciilor comentează decizia lui Nicușor Dan și a MAE referitor la Rusia: Politica externă se face cu calcul rece asupra consecințelor
20:25
Fostul șef al Serviciilor comentează decizia lui Nicușor Dan și a MAE referitor la Rusia: Politica externă se face cu calcul rece asupra consecințelor
FLASH NEWS Radu Miruță sare în apărarea armatei după incidentul de la Galați: „A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție”
20:03
Radu Miruță sare în apărarea armatei după incidentul de la Galați: „A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție”
CONTROVERSĂ WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară
20:00
WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară

Cele mai noi

Trimite acest link pe