Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, vineri, acordarea de ajutoare familiilor și persoanelor din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026. Cei a căror locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25% vor primi ajutoare financiare de 25.000 de lei.

„Familiile şi persoanele din Galaţi ale căror locuinţe au fost afectate de prăbuşirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgenţă. Decizia a fost luată în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ajutoare acordare familiilor afectate de incidentul din Galați vor fi de:

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

„Cuantumul despăgubirilor se stabileşte pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului. De asemenea, prin Hotărârea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgenţă”, a mai transmis Guvernul.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

