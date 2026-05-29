Putin neagă că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească. Președintele rus a afirmat că drona ar fi mai degrabă de proveniență ucraineană

Vladimir Putin a declarat în fața presei ruse de la Astana că tocmai a fost informat despre situația din România după prăbușirea unei presupuse drone rusești deasupra unui bloc din Galați.  

Președintele Rusiei a declarat că nimeni nu poate confirma originea dronei până când epava nu va fi examinată. Liderul rus se află între 27 și 29 mai într-o vizită de stat în Kazahstan.

Putin: Drona ar putea să fie ucraineană

Liderul de la Kremlin a mai afirmat că drona care s-a prăbușit în România ar fi cel mai probabil rusească.

„Dronele ucrainene au zburat în diverse țări, iar reacția inițială a fost întotdeauna „ne atacă rușii”, a spus Putin.

Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia este pregătită să desfășoare o anchetă obiectivă dacă i se vor înmâna rămășițele dronei care s-a prăbușit în România.

Reacția furioasă din partea României: Consulatul rus închis, ambasadorul convocat

Ministra demisă a Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat că România va închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța. Consulul general are 72 de ore la dispoziție să părăsească țara.

Autoritățile române l-au convocat și pe ambasadorul Rusiei.

Sursa Video: Smotri_Media

Medvedev, după prăbușirea dronei ruse în Galați: „Cetățeni UE, autoritățile voastre au intrat în război cu Rusia. Somnul liniștit s-a terminat”

