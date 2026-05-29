Fostul șef al Serviciilor comentează decizia lui Nicușor Dan și a MAE referitor la Rusia: Politica externă se face cu calcul rece asupra consecințelor

Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe, comentează incidentul dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României și a explodat pe un bloc din Galați. Acesta critică decizia președintelui Nicușor Dan și a ministrei interimare a Apărării, Oana Țoiu, de a închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța și de a-l declara „persona non grata” pe consul. Fostul șef SIE subliniază că România ar fi trebuit să apeleze la metode diplomatice de gestionare a situației, cum ar fi „invocarea Articolului 4 NATO pentru consultări colective”.

Fostul șef SIE avertizează că, în contextul acestei situații grave de securitate națională, este important pentru România să lase loc de dialog cu Rusia.

„România a răspuns cum a putut: a expulzat consulul rus de la Constanța și a închis consulatul. Este o formă de a exprima indignarea, și nimeni nu poate contesta logica ei în aceste circumstanțe. Dar să fim lucizi: închidem o linie de comunicare tocmai în momentul în care canalele de dialog cu Moscova valorează mai mult, nu mai puțin”, precizează fostul șef SIE, Silviu Predoiul.

„Practica internațională oferă și alte instrumente”

Silviu Predoiu aduce în discuție un întreg „arsenal” de tactici de politică externă pe care președintele Nicușor Dan și ministra interimară MAE, Oana Țoiu, le-ar fi avut la dispoziție, în cazul incidentului cu drona de la Galați.

„Practica internațională oferă și alte instrumente — convocarea ambasadorului cu un mesaj scris, transmis public, nu în culise; sesizarea formală a Consiliului de Securitate ONU, cu toate limitele sale; invocarea Articolului 4 NATO pentru consultări colective, nu individuale; sau solicitarea fermă, coordonată cu aliații, în regim de urgență, de capabilități anti-dronă suplimentare pe teritoriul național — măsuri care transmit același mesaj de determinare, dar lasă deschisă, cât de cât, ușa”, mai precizează Predoiu.

„Politica externă serioasă nu se face cu sloganuri și nici cu emoții”

Predoiu sugerează, de asemenea, că actualii guvernanți practică o politică externă deficitară, bazată mai degrabă pe emoții și tactici de imagine.

„Diplomația nu înseamnă să taci. Înseamnă să alegi cu grijă ce uși trântești și ce uși doar închizi. Dincolo de condamnarea legitimă și fermă a incidentului, interesul României rămâne încetarea cât mai rapidă a conflictului. Politica externă serioasă nu se face cu sloganuri și nici cu emoții — se face cu calcul rece asupra consecințelor”, mai adaugă Silviu Predoiu.

„Mai dificil este să îi întrebi pe politicienii care au avut responsabilitatea modernizării capacităților de apărare”

„Nu cred că putem imputa ceva, în această speță, militarilor români. Oamenii aceștia lucrează cu mijloacele tehnice pe care statul român le pune la dispoziție. Dacă există întrebări, ele trebuie adresate celor care, ani la rând, au tratat securitatea națională ca pe un capitol secundar, bun doar pentru discursuri festive și fotografii de summit. Este ușor să ceri explicații armatei. Mai dificil este să îi întrebi pe politicienii care au avut responsabilitatea dotării, modernizării și pregătirii reale a capacităților de apărare”, mai adaugă Predoiu.

„Declarațiile bufonului Dmitri Medvedev nu merită mai mult de o frază”

„Declarațiile bufonului Dmitri Medvedev nu merită mai mult de o frază: funcția lui a devenit aceea de a produce titluri pentru oamenii care confundă rețelele sociale cu politica externă. Politica reală a Moscovei se citește în altă parte. Responsabilitatea fundamentală a Rusiei rămâne însă intactă. Dacă nu exista agresiunea împotriva Ucrainei, nu existau nici drone, nici rachete, nici fragmente căzute pe teritoriul României”, mai afirmă Predoiu.

„Rusia nu poate fi împinsă într-o înfrângere totală, fără consecințe pe întregul continent”

„Vorbim despre un război purtat de cea mai mare putere nucleară militară a lumii. Putem condamna Rusia. Putem susține Ucraina. Putem contribui la consolidarea NATO. Dar nu putem construi strategii serioase plecând de la iluzia că Rusia poate fi împinsă într-o înfrângere totală fără consecințe imense pentru întregul continent”, mai precizează Predoiu.

„Statele din prima linie vor plăti primele nota de plată”

„Cu fiecare lună care trece, condițiile unei eventuale păci devin mai grele pentru Ucraina. Este o realitate dureroasă, dar realitățile nu dispar doar pentru că sunt neplăcute. Alternativa unei păci negociate nu este o victorie hollywoodiană a uneia dintre părți. Alternativa poate deveni un dezastru european de proporții istorice. Iar atunci statele din prima linie vor plăti primele nota de plată”, avertizează fostul șef SIE.

„Fragmentele de drone și rachete nu vor cădea la Paris. Ele cad aici, în România”

„Portugalia, Italia, Franța sau chiar Germania ne pot asigura de solidaritatea și sprijinul lor. Și este bine că o fac. Dar fragmentele de drone și rachete nu vor cădea la Lisabona sau la Paris. Ele cad aici, în România, în Polonia, în statele baltice, la granița conflictului.”, mai subliniază fostul oficial.

„Există și o ironie amară. Mulți dintre partenerii occidentali zâmbeau”

„Există și o ironie amară. Acum mai bine de un deceniu, românii, polonezii și balticii avertizau, în reuniuni deschise și închise, că Rusia reprezintă o amenințare strategică majoră pentru securitatea europeană. Eram acolo și am văzut cum mulți dintre partenerii occidentali zâmbeau atunci cu superioritate și ne explicau că exagerăm, că totul este sub control. Da, era sub control. Doar că nu sub controlul lor”, mai afirmă acesta.

„Liderii adevărați nu întrețin iluzii — previn catastrofe”

„Nu scriu aceste lucruri din defetism. Le scriu din realism — și din responsabilitatea față de o țară care se află în prima linie, nu în tribune. Rusia nu poate pierde acest război în sensul în care mulți și-au imaginat la începutul conflictului. Liderii adevărați nu întrețin iluzii — previn catastrofe. Iar pentru România, cea mai importantă victorie nu este victoria propagandistică a unei tabere sau a alteia. Este să nu ne mai trezim cu drone pe blocuri”, conchide Silviu Predoiu.

Rusia transmite un avertisment ferm după expulzarea consulului rus de la Constanța

Rusia transmis un avertisment clar României, după decizia de a-l expulza pe consulul general al Rusiei de la Constanța și de a închide consulatul, ca urmare a dronei rusești care a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni, mamă și fiu.

Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a declarat că „nu va dura mult” până când Moscova va anunța replica pentru București.

președintele Nicușor Dan a anunțat decizia de a-l declara pe consulul rus „persona non grata”, în urma ședinței CSAT de astăzi. Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a anunțat că oficialul rus trebuie să părăsească România în 72 de ore.

