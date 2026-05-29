Radu Miruță sare în apărarea armatei după incidentul de la Galați: „A făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție"

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruta (FOTO - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus, vineri, că incidentul de la Galați nu a fost un eșec al armatei, deoarece militarii au făcut tot ce se putea cu echipamentele pe care le-au avut la dispoziție. Oficialul a explicat că, în cele patru minute în care drona s-a aflat în spațiul aerian românesc, capabilitățile avute la dispoziție au fost avioanele de vânătoare, dar era riscul mai mare dacă drona era angajată cu o rachetă. 

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, la Galaţi, dacă Armata Română a eşuat în misiunea de protejare a populaţiei. În plus, ministrul interimar a explicat de ce nu a putut fi interceptată drona înainte să ajungă într-o zonă urbană.

„Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani. Pentru că a avut o parcurgere în spațul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă, fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare antidronă nu sunt suficiente în armata română. Tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestrare”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a adăugat că cel mai bun răspuns care poate fi dat rușilor în urma incidentului de la Galați este înzestrarea Armatei Române prin Programul SAFE.

„Se vor semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare antidronă existente astăzi în lume. Eu nu pot să vă răspund de ce a fost nevoie înainte să fiu eu ministru”, a precizat Miruță.

O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, a anunțat IGSU. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

Două persoane au fost rănite ușor, suferind escoriații, iar alte două au fost avut atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital. Victimele au supraviețuit deoarece impactul s-a produs în holul apartamentului. Dacă ar fi lovit dormitorul, urmările ar fi fost mult mai grave, estimează specialiștii.

