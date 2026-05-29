WSJ: Obsesia pentru longevitate a lui Vladimir Putin și proiectul de 26 de miliarde de dolari menit să încetinească îmbătrânirea celulară

Documentat de Wall Street Journal (WSJ), proiectul de longevitate susținut de Kremlin arată cum Vladimir Putin a transformat cercetarea anti-îmbătrânire într-o strategie de stat. De la terapii genetice și imprimarea de organe până la experimente cu animale și crioterapie extremă, Rusia investește masiv într-un program care promite prelungirea vieții și chiar depășirea limitelor biologice.

„Nemurirea” dorită de Putin

Când Vladimir Putin a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Xi Jinping că oamenii ar putea ajunge la nemurire prin înlocuirea organelor, mulți au tratat discuția ca pe un schimb excentric între lideri autoritari aflați la vârsta a doua a vieții.

În realitate, în timpul conversației de la o paradă militară la Beijing, în septembrie anul trecut, Putin părea să descrie o inițiativă de longevitate susținută de Kremlin, devenită unul dintre proiectele științifice de referință ale Rusiei.

Longevitatea ca proiect de stat. Programul de 26 de miliarde de dolari

La fel ca miliardari din Silicon Valley precum Jeff Bezos, Sam Altman și Peter Thiel, Putin este de mult fascinat de cercetarea anti-îmbătrânire. Însă în Rusia, încercarea de a încetini declinul biologic a devenit o prioritate de stat, bazată pe metode extrem de diverse: imprimarea de organe, utilizarea mini-porcilor și expunerea la temperaturi extrem de joase.

Luna trecută, guvernul rus a anunțat că oamenii de știință lucrează la un tratament de terapie genică menit să încetinească îmbătrânirea celulară, parte a programului „Noile Tehnologii de Conservare a Sănătății”, inițiativa de longevitate de 26 de miliarde de dolari a lui Putin.

„Medicamentul reprezintă una dintre cele mai promițătoare direcții în lupta împotriva îmbătrânirii”, a declarat pe 23 aprilie ministrul adjunct al științei, Denis Sekirinski.

Organe create în laborator

O altă direcție considerată promițătoare este crearea de organe umane în laborator pentru transplant, una dintre inovațiile despre care Putin a vorbit la Beijing. Toate aceste eforturi fac parte din inițiativa națională de longevitate lansată în 2024, care promite salvarea a 175.000 de vieți până la finalul deceniului (cifră criticată de unii pentru o posibilă rezonanță cu pierderile militare din războiul din Ucraina).

Oamenii de știință din instituții de stat desemnate de Putin se concentrează pe două tehnologii principale: bioprintarea (imprimarea 3D a țesuturilor vii) și xenotransplantul (creșterea de organe umane în mini-porci, rasă considerată compatibilă genetic cu omul).

Cercetători ruși susțin că au reușit deja să bioprinteze cartilaj uman și o glandă tiroidă de șoarece, cu obiectivul de a ajunge la transplanturi de organe umane până în 2030. Un calendar similar este discutat și pentru creșterea de organe în porci.

Kremlinul și direcțiile de cercetare

„În Federația Rusă se lucrează la o gamă largă de programe științifice în acest domeniu”, a transmis serviciul de presă al Kremlinului. „Aceste proiecte sunt susținute de stat, iar numeroase instituții de cercetare participă la ele.”

Inițiativa este coordonată de două persoane apropiate lui Putin: fiica sa, Maria Vorontsova, endocrinolog implicat în programe genetice finanțate de stat, și fizicianul Mihail Kovalchuk, șeful Institutului Kurchatov, centrul de cercetare nucleară din epoca sovietică.

Kovalchuk, fratele aliatului apropiat al lui Putin, Yuri Kovalchuk, bancher și investitor media, a devenit arhitectul intelectual al acestui program. El susține că știința va permite în viitor repararea și înlocuirea nelimitată a părților corpului uman.

„Este dificil să vorbim despre nemurire, dar capacitatea de a repara omul va crește fără îndoială”, a spus Kovalchuk presei ruse.

Critici și lipsa rezultatelor publicate

Spre deosebire de cercetările finanțate de Bezos, Altman sau Thiel, lucrările susținute în cercul lui Putin au generat puține studii publicate în reviste științifice internaționale de prestigiu.

„Dacă nu există publicații, nu există rezultate reale, iar aceste declarații ar trebui privite mai degrabă ca aspirații, nu ca realizări”, a spus Alexander Ostrovskiy, cercetător rus pionier în bioprintare.

Ostrovskiy a părăsit Rusia după invazia la scară largă a Ucrainei și și-a vândut compania, care acum colaborează cu guvernul. „Este imposibil să faci știință în izolare”, a spus el, referindu-se la sancțiunile care au rupt legăturile cu Occidentul. „Probabil îi spun lui Putin ceea ce vrea să audă, pentru a obține finanțare.

Ideologie și confruntare cu Occidentul

Kovalchuk a legat cercetarea longevității de viziunea Kremlinului asupra conflictului civilizațional cu Occidentul. Într-un discurs notoriu din 2015, el avertiza că Occidentul ar merge spre crearea de „oameni-servitor”, controlați și lipsiți de conștiință reală, cu reproducere manipulată. A sugerat chiar că SUA ar fi în spatele pandemiei COVID.

Putin a arătat de-a lungul timpului deschidere față de astfel de idei. Kovalchuk a lăudat public filmul sovietic din 1968 „Dead Season”, în care CIA ar conspira cu foști medici naziști pentru a controla omenirea. Putin a declarat că acest film l-a inspirat să intre în KGB.

O altă influență a fost Vladimir Khavinson, numit de presa rusă „gerontologul lui Putin”, promotor al terapiilor anti-îmbătrânire pe bază de peptide din țesut de vițel.

Peptide și cultura wellness

Peptidele, lanțuri scurte de aminoacizi promovate pentru recuperare, creștere musculară și anti-îmbătrânire, au devenit populare în rândul unor figuri din wellness din SUA, inclusiv Robert F. Kennedy Jr. și Joe Rogan, deși dovezile științifice pentru multe dintre efecte sunt limitate.

Khavinson, decorat de Putin pentru realizări în medicină, susținea că încerca să prelungească viața unui lider a cărui plecare ar putea destabiliza Rusia. El afirma și că oamenii ar trebui să trăiască până la 120 de ani, invocând texte biblice.

Khavinson a murit în 2024, la 77 de ani.

Deși neconvenționali, atât Khavinson, cât și Kovalchuk sunt oameni de știință cu pregătire solidă. Totuși, cercul lui Putin a susținut și metode mult mai puțin riguroase.

La o întâlnire la Kremlin în 2018, Putin i-a recomandat cancelarului austriac de atunci, Sebastian Kurz, să încerce crioterapia, o cameră în care corpul este expus la temperaturi de până la minus 170°F (aprox. -112°C). Kurz și-a amintit ulterior surpriza cu care Putin i-a explicat beneficiile expunerii regulate la frig extrem.

Controlul asupra corpului

Putin, în vârstă de 73 de ani, și-a construit timp de decenii imaginea unui lider viguros prin demonstrații de masculinitate controlată: vânătoare cu pieptul gol, hochei și motociclete Harley-Davidson, pentru a sugera energia unui lider fără vârstă.

În spatele acestei imagini se află însă un lider preocupat intens de degradarea fizică. În pandemie, a impus protocoale stricte de izolare, inclusiv tuneluri de dezinfectare și carantine lungi pentru vizitatori. Mesele sale foarte lungi au devenit simboluri ale distanțării și ale temerilor legate de infecții.

Presă rusă și occidentală a speculat și asupra unor posibile intervenții estetice, pe măsură ce aspectul său a devenit mai neted odată cu vârsta.

Mulți dintre apropiații săi sunt și ei în jurul vârstei de 70 de ani, inclusiv familia Kovalchuk și figuri centrale ale statului precum Yuri Ușakov, Serghei Cemezov și Nikolai Patrușev. Obsesia pentru evitarea declinului reflectă o tradiție mai veche a elitelor ruse.

Interesul pentru prelungirea vieții are rădăcini vechi în Rusia. În anii 1920, Aleksandr Bogdanov a experimentat transfuzii de sânge pentru întinerire, atrăgând atenția Kremlinului, înainte de a muri din cauza propriilor tratamente, la 55 de ani. Un deceniu mai târziu, medicul Oleksandr Bogomolets a organizat prima conferință mondială despre longevitate și a susținut că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani, fiind apreciat de Stalin. A murit la 65 de ani.

Realitatea demografică

Rusia rămâne una dintre țările dezvoltate cu cele mai scăzute speranțe de viață. Speranța medie de viață a bărbaților este de aproximativ 68 de ani, potrivit datelor oficiale, comparativ cu circa 76 în SUA și peste 80 în mare parte din Europa de Vest.

Moartea, spre deosebire de alegeri, rămâne greu de controlat chiar și pentru Kremlin.

Recomandarea autorului: